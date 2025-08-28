"ne zahtevamo ništa više od onog što nam pripada"

"ne zahtevamo ništa više od onog što nam pripada"

Slušaj vest

- Oni su svesni šta rade, krše se osnovna ljudska prava srpskog naroda, poslovnik... rekao je Igor Simić iz Srpske liste u obraćanju medijima.

- Krše se pravila sve sa ciljem, zahvaljujući režimu Aljbina Kurtija da se na to mesto postavi Nenad Rašić koji nema podršku ni srpskih poslanika ni srpskog naroda, rekao je Simić.

- Ne poštuje se pravo srpskog naroda, Srpska lista podneće žalbu, dodao je on podsetivši da su Rašića ugurali albanskim glasovima na mesto koje pripada srpskom narodu.

Naime, potpredsednik Srpske liste Igor Simić izjavio je, nakon prekida konstitutivne sednice Skupštine Kosova, da će ta stranka podneti žalbu Ustavnom sudu, jer se krše ustav i poslovnik o radu parlamenta.

- Prekinuta je konstitutivna sednica, a razlog je što se krše osnovna ljudska prava srpskog naroda, ustavni poredak, Poslovnik o radu. Oni svesno to rade“, poručio je Simić na konferenciji te podsetio da je već na prethodnoj sednici ukazao na sve propuste i kršenja propisa.

„Krši se Poslovnik o radu koji jasno kaže da potpredsednik iz srpske zajednice mora imati podršku većine srpskih poslanika, a to je u ovom slučaju Slavko Simić, koji je osvojio legalan mandat. Nažalost krše se pravila sve sa ciljem da uz podršku vladajuće partije na to mesto bude postavljen Nenad Rašić, protivno svim pravilima. Ujedno treba da se zna da on nema podršku srpskih poslanika i srpskog naroda, jer je na izborima osvojio pet puta manje glasova od Slavka Simića“, jasan je Igor Simić.

Naglasio je da Slavko Simić zaslužuje podršku, ali se nažalost u parlamentu ne poštuje pravo srpskog naroda, kao ni ono što je propisano pravnim aktima.

„Podnećemo žalbu Ustavnom sudu. Pozivam sve poslanike drugih albanskih partija i drugih nevećinskih zajednica da ne galsaju za protivustavne odluke i za pokušaj dovođenja Rašića po svaku cenu na mesto potpredsednika parlamenta. Na mesto koje mu ne pripada, kao što su ga ugurali u parlament bez glasova“, rekao je Simić.

Konstitutivna sednica Skupštine Kosova danas je ponovo prekinuta, nakon što Nenad Rašić ni iz drugog puta nije uspeo da dobije dovoljan broj glasova za izbor na funkciju potpredsednika parlamenta iz redova srpske zajednice.

I danas se kandidat za to mesto birao žrebom, a poslanici većine redom su odbijali sve kandidate koji su dolazili iz Srpske liste.

Nije, međutim, bilo dovoljno podrške ni za Rašića, pa je predsednik parlamenta Dimalj Baša prekinuo sednicu, navodeći da će skupštinska administracija obavestiti poslanike kada će ona biti nastavljena, budući da će, kako je rekao, uslediti konsultacije.