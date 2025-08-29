Kako se navodi u saopštenju Kancelarije za KiM , ovu vrstu pomoći i podrške za početak nove školske godine i novog životnog doba dobija više od 1.000 đaka prvaka upisanih u srpske škole na na Kosovu.

„Sa ovom podrškom koju dobijaju naši đaci prvaci, od početka nove školske godine nastavlja se i isplata užinskog dodatka u iznosu od 5.000 dinara, koji svakoga meseca dobijaju sva naša deca upisana u vrtiće, osnovne i srednje škole na Kosovu i Metohiji, a isplata ove pomoći realizuje se na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića. Ova davanja, uz brojne druge prinadležnosti koje obezbeđuje država Srbija, preko Kancelarije za Kosovo i Metohiju, imaju za cilj podršku ostanku i opstanku srpskog naroda na KiM i olakšanju materijalnog položaja prevashodno porodicama sa decom i socijalno ugroženim porodicama“, dodaje se u saopštenju.