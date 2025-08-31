"BORI SE PROTIV KURTIJEVIH I SVIH OSTALIH BLOKADA": Severni deo Kosovske Mitrovice oblepljen plakatima sa srpskom trobojkom
Tokom protekle noći, širom severnog dela Kosovske Mitrovice izlepljeni su plakati sa srpskom trobojkom, javlja televizija Most.
Na plakatima su različite poruke od kojih jedna glasi "Ne damo Srbiju“.
Pored toga, na plakatima sa srpskom trobojkom piše i "Hoću mir", "Hoću normalan život", "Hoću da radim", "Hoću moju Srbiju nazad", "Bori se protiv Kurtijevih i svih ostalih blokada", "Hoću da se slobodno krećem".
Podsetimo, građani koji žele Srbiju bez blokada organizovaće danas skupove u 100 gradova i mesta u našoj zemlji. Centar za društvenu stabilnost pozvao je sve koji žele da učestvuju u šetnjama protiv blokada da dođu na okupljanja od 18.30 sati.
Skupovi koji će danas biti organizovani imaju iste motive kao i prilikom okupljanja prošle subote, kada su građani u 75 gradova i opština izašli na trgove i ulice i poručili da ne žele više da trpe blokade svakodnevnog života, kao ni nasilje. MUP i BIA izneli su procene da je na skupovima bilo 72.000 ljudi.