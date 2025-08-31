Slušaj vest

Tokom protekle noći, širom severnog dela Kosovske Mitrovice izlepljeni su plakati sa srpskom trobojkom, javlja televizija Most.

Na plakatima su različite poruke od kojih jedna glasi "Ne damo Srbiju“.

Pored toga, na plakatima sa srpskom trobojkom piše i "Hoću mir", "Hoću normalan život", "Hoću da radim", "Hoću moju Srbiju nazad", "Bori se protiv Kurtijevih i svih ostalih blokada", "Hoću da se slobodno krećem".

Podsetimo, građani koji žele Srbiju bez blokada organizovaće danas skupove u 100 gradova i mesta u našoj zemlji. Centar za društvenu stabilnost pozvao je sve koji žele da učestvuju u šetnjama protiv blokada da dođu na okupljanja od 18.30 sati.