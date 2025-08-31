Slušaj vest

Predsednik Komisije Vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović rekao je za RTS da je regionalna saradnja preko potrebna, ali da je Priština i Zagreb godinama opstruišu.

Veljko Odalović navodi da se u ovom trenutku, prema podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, 9.629 lica vodi kao nestalo.

"Preko 35.000 ljudi je prošlo kroz evidenciju Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. Tri četvrtine slučajeva jeste rešeno, ali nam ovaj broj ne daje za pravo da na bilo koji način budemo, ne samo zadovoljni, nego da smatramo da smo ovaj proces doveli blizu kraja", rekao je Odalović.

On je kazao da svi imaju individualne evidencije koje se preklapaju u zajedničkoj bazi, a da se u srpskoj komisiji 2.322 osobe vode kao nestale.

"U Republici Srpskoj od 6.700 nestalih osoba ima 1.600 Srba koji se vode kao nestali, tako da je broj nestalih i stradalih Srba u sukobima koji su se desili blizu 4.000 u ovom trenutku", istakao je Odalović.

Opstrukcija Zagreba i Prištine

Odalović je ranije izjavio da Priština i Zagreb ne žele da razgovaraju o nestalim licima, ni tri decenije kasnije i da su od 2020. godine na identičan način krenuli u opstrukciju ovog procesa.

"Regionalna saradnja nam je preko potrebna. Mi imamo brojne potpisane sporazume, protokole rada, pravila, po kojima smo radili do pre negde pet godina. Mi nismo otišli ni na jednu lokaciju Kosova i Metohije, ni u Republiku Hrvatsku. Priština je nastavila sa opstrukcijama i nekim izmišljenim razlozima", rekao je Odalović.

Do dolaska Aljbina Kurtija na vlast, radna grupa je imala dinamičan proces i uspela reši više od 1.900 slučajeva nestalih lica, od toga tri četvrtine kosovskih Albanaca, istakao je Odalović.

"Mi pozivamo kolege iz Hrvatske na sastanak koji mi hoćemo da organizujemo, mi smo domaćini, oni to jednostavno ignorišu ili odbijaju. Ponašaju se kao da je problem nestalih lica samo njihov problem, a ne može biti jer mi samo u Republici Hrvatskoj u našoj evidenciji vodimo preko 1.500 nestalih osoba", istakao je predsednik Komisije.

Odalović je najavio pretragu Golog brda.

"Prošle nedelje smo bili na lokaciji, požar je ugašen. Pozvaćemo, kao što smo i ranije radili, Međunarodni Komitet crvenog krsta, Međunarodnu komisiju za nestalih lica, predstavnike EU, Euleksa, Umnika, prištinsku delegaciju i članove porodica da dođu na tu lokaciju. To je naša obaveza i mi ćemo je sprovesti, ali isto tako tražimo da se i naše lokacije na prostoru Kosova i Metohije, ali i u Hrvatskoj otvore i da se provere", rekao je Odalović.