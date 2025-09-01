Slušaj vest

U prvi razred osnovne škole ove godine je krenulo više od hiljadu učenika, ali taj broj nije konačan jer se narednih dana očekuje upis dece iz romske zajednice, kada će biti poznat ukupan broj prvaka, izjavio je načelnik školske uprave za KiM Blažo Dragović.

Prema njegovim podacima, osam razreda osnovnog obrazovanja pohađa 9.200 učenika, dok srednje škole imaju 4.200 đaka.

U vrtićima u srpskim sredinama na KiM trenutno je 3.000 mališana.

"Nastava je počela po kalendaru i nastavnom programu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Srbije i do sada nije bilo nikakvih problema", rekao je Dragović.

(Kurir.rs/RTS/Preneo: Đ. M.)

Ne propustiteSRBI NA KIMBEZ GROBA I IMENA VIŠE OD 30 GODINA, ODGOVORA NEMA Odalović: Porodice nestalih i dalje traže odgovore, potrebna regionalna saradnja
347.jpg
SRBI NA KIM"BORI SE PROTIV KURTIJEVIH I SVIH OSTALIH BLOKADA": Severni deo Kosovske Mitrovice oblepljen plakatima sa srpskom trobojkom (VIDEO)
2222.jpg
SRBI NA KIMSKANDAL U PRIŠTINI: Nije izabran potpredsednik iz srpske zajednice, a Baša zaključio konstitutivnu sednicu
tan2019822-13136307-0.jpg
SRBI NA KIMKANCELARIJA ZA KIM: Prvacima osnovnih škola u sistemu Srbije na KiM jednokratna pomoć od 4.000 dinara
kim.jpg