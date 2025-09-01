U osnovnim i srednjim školama u AP Kosovo i Metohija u kojima se nastava izvodi na srpskom jeziku počela je nova školska godina, a sve protiče bez problema, rečeno je u školskoj upravi za KiM.
SRBI NA KIM
POČELA ŠKOLSKA GODINA NA KiM: Nastavu na srpskom jeziku pohađa 13.400 đaka
Slušaj vest
U prvi razred osnovne škole ove godine je krenulo više od hiljadu učenika, ali taj broj nije konačan jer se narednih dana očekuje upis dece iz romske zajednice, kada će biti poznat ukupan broj prvaka, izjavio je načelnik školske uprave za KiM Blažo Dragović.
Prema njegovim podacima, osam razreda osnovnog obrazovanja pohađa 9.200 učenika, dok srednje škole imaju 4.200 đaka.
U vrtićima u srpskim sredinama na KiM trenutno je 3.000 mališana.
"Nastava je počela po kalendaru i nastavnom programu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Srbije i do sada nije bilo nikakvih problema", rekao je Dragović.
(Kurir.rs/RTS/Preneo: Đ. M.)
Reaguj
Komentariši