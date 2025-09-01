Slušaj vest

Direktor Osnovne škole „Staja Marković“ u Štrpcu Čedomir Nikolić je kazao da je i ova školska godina počela na vreme, i da je škola na vreme izvršila sve neophodne pripreme.

„I ove godine su pripreme krenule na vreme, dok su učenici odmarali uspeli smo da okrečimo učionice, lakiramo parkete i osvežimo crteže koji se nalaze u školi, tako da smo portpuno spremni dočekali novu školsku godinu. Ove godine imamo 37 prvaka, i 42 predškolca, tako da je veći broj predškolaca u odnosu na učenike prvog razreda“, kazao je Nikolić.

Nastava je jutros počela i u Osnovnoj školi „Rajko Urošević“ u Gotovuši. Direktor Stojan Marinković čestitao je početak svim učenicima i poželeo im uspešnu školsku godinu.

„Sve naše učionice su spremne, opremljene, a ujedno i radosne jer se ponovo čuje dečiji žagor. Ove godine upisali smo 12 prvaka, i 13 predškolaca, i svima zajedno želimo mnogo uspeha u učenju, a kolegama ispunjen i uspešan rad. Svečani doček mališana je u 13 časova. Neka svima nama ova školska godina bude mirna, srećna i uspešna“, poželeo je Marinković.

I u Osnovnoj školi „Šarski odred“ u Sevcu jutros je krenula nastava. U matičnoj školi i isturenim odeljenjima u Vrbeštici i Jažincu upisano je ukupno 27 đaka prvaka.

I Srednja škola „Jovan Cvijić“ u Štrpcu jutros je krenula sa nastavom. Pedagog Milojka Krstičić je kazala da je u prvu godinu upisano 76 učenika.

„Školska godina je počela na vreme. U školi je izvršena deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija celokupne zgrade, kabineti su u potpunosti opremljeni za određene profile, pa sa pravom možemo reći da je školska godina počela na vreme. Ove školske godine u prvoj godini je upisano 76 učenika, a škola broji oko 320 učenika“, kazala je Krstičić.

