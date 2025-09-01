Slušaj vest

Đaci prvaci u pratnji roditelja prvi dan došli su u školu gde će se danas upoznati sa učiteljima. Za roditelje prvi dan škole đaka prvaka je novo uzbuđenje, iako za većinu njih ovo nije prvo iskustvo.

Ivan Stojković, jedan od roditelja čije dete danas polazi u školu, poželeo je svima srećan početak školske godine.

Foto: Kosovo online printscreen

„Mislim da su deca mnogo više uzbuđena, ne samo oni koji polaze u prvi razred, već sva deca koja počinju sa školskom godinom. Naravno, oni su prvaci, njima je sve ovo novo i uzbudljivo, jedva su čekali da vide drugare sa kojima su bili u predškolskom. Mislim da će ovo za njih biti prelep dan i početak. Neka im je srećan polazak u školu“, rekao je Stojković.

Za Miloša Aleksića, roditelja dvoje đaka, nova školska godina pored novog iskustva predstavlja i novi trošak.

„Osećaj je super, imam dva đaka, troškovi su neizbežni, sve treba da se kupi, a sve je poskupelo, knjige za prvi i treći razred, ali snalazimo se, sve na kraju dođe na svoje“, rekao je Aleksić.

Za Nevenu Pantić polazak ćerke u prvi razred potpuno je novo iskustvo.

„Troškovi kao troškovi, sve mora da se plati, ali za decu mora da ima. Mislim da moje dete trenutno ne zna šta je čeka, a ja sam na sedmom nebu, kao i svaka majka i roditelj“, rekla je Pantić.

Osnovna škola „Kralj Milutin“ u Gračanici koja funkcioniše po srpskom sistemu jedna je od najstarijih škola na prostoru Kosova. Takođe, prema brojnosti učenika, među najvećim je srpskim školama na Kosovu.