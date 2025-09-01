Slušaj vest

Školsko zvono po prvi put označilo je početak školske godine za 68 mališana koji su, u pratnji svojih roditelja, zakoračili u školske klupe.

Direktorka škole Biljana Vukićević poželela je srećan početak školske godine svim učenicima, a posebno prvacima, uz poruku da nastava počinje u skladu sa planom i programom Ministarstva prosvete Srbije.

„Sve je spremno za početak nove školske godine, prvaka ima 68. Deca su ušla u okrečene prostorije, opet, kažem, zahvaljujući našoj državi koja je uvek uz nas. Stigli su besplatni udžbenici za prvake, prvaci su razdragani, čekaju svoj ulaz za učionice u dvorištu sa svojim roditeljima. Moram da napomenem da od 1. septembra se nastavlja đačka pomoć, odnosno užina od Vlade Republike Srbije, ali i pored toga prvaci su dobili jednokratnu pomoć u iznosu od 4.000 dinara, odnosno njihovi roditelji, naime potrepštine koje su njima sada neophodne. Našoj deci čestitam polazak u prvi razred i svim ostalim đacima, srećan prvi dan u školi, srećnu nastavnu godinu, roditeljima takođe, mojim kolegama i uvek zahvaljujem“, kazala je Vukićević.

Foto: Kosovo online printscreen

Učiteljica Marija Milisavljević, koja će ove godine voditi novi razred prvaka, izrazila je zadovoljstvo zbog početka nove školske godine i istakla da su očekivanja pozitivna.

„Nova školska godina je krenula redovno danas, 1. septembra, kako na prostorima Kosova i Metohije, tako i kod nas u osnovnoj školi Branko Radičević. Prvaci su danas prvi put ušli u svoje klupe. Što se tiče očekivanja, očekujemo da se prilagode lepo kako školi, tako da se adaptiraju na sve ono što ih očekuje – učenje, znanje i naravno sve to kroz igru za početak, kako bi sve to bilo interesantnije i zanimljivije.“

Jedan od roditelja, Jovica Baščarević, istakao je da je njegov sin spreman za školu i zahvalio na pomoći koja im je pružena.

„Moje dete je spremno za polazak u školu,bar ja tako mislim, možda je to pitanje više za učiteljicu. Što se tiče pomoći, naravno, svaka pomoć je dobro došla i hvala državi na toj novčanoj pomoći, naravno da će nam značiti. Naravno, jutros i supruga i ja smo imali tremu zajedno sa njim“, rekao je Baščarević.

Prijem je protekao u svečanoj atmosferi, uz osmehe, tremu i radost, kako mališana, tako i njihovih roditelja.