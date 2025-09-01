Slušaj vest

Na osnovu odluke Izbornog panela za žalbe i predstavke koja obavezuje sertifikaciju Srpske liste, Centralna izborna komisija je za danas sazvala sastanak na kome se očekuje da poništi odluku i sertifikuje ovaj entitet, prenosi Gazeta blic.

Izborni panel za žalbe i predstavke je 24. avgusta usvojio žalbu Srpske liste i poništio odluku Centralne izborne komisije od 21. avgusta, kojom je odbijeno da se overe liste kandidata za lokalne izbore 12. oktobra 2025. godine.

Izborni panel za žalbe i predstavke je procenio da CIK nije pružila dovoljan pravni osnov da dokaže da su osporavani kandidati prekršili član 29. Zakona o opštim izborima, kojim se utvrđuju kriterijumi za pravo biranja.

Kurir Politika/ Kosovo online

