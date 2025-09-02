Slušaj vest

Elek je istakao da, pre svega, očekuju podršku srpskog naroda jer, navodi, jedino on zna kako je živeti „pod zulumom Prištine“.

Elek je za RTS istakao da politička kampanja za lokalne izbore na Kosovu još nije ni počela, a da je kandidatu gradonačelnika Srpske liste u Zubinom potoku bačena eksplozivna naprava na automobil.

„I sve je to praćeno sistemskim pokušajima Aljbina Kurtija da uruši Srpsku listu i da spreči da učestvuje na ovim izborima. S obzirom na to da mu to nije uspelo, mi još snažnije i hrabrije idemo u političku borbu za prava srpskog naroda. Ono što je činjenica i o čega se svi bojimo jeste da ne znamo šta će pasti na pamet Aljbinu Kurtiju u toku ove izborne kampanje, ali ono što treba da zna naš narod jeste da mi svakako nećemo biti obeshrabreni i čvrsto smo rešeni da istrajemo u borbi za prava srpskog naroda ovde na Kosovu i Metohiji“, naglasio je Elek.

On je naveo da su izbori zakazani za 12. oktobar, da zvanično kampanja počinje 13. septembra, a da je Kurti u kampanji već četiri godine i da on svoj politički rejting gradi nasiljem nad Srbima.

„Uskratio nam je pravo na rad, pravo na slobodu kretanja, na slobodu govora, na korišćenje svog srpskog pisma, uskratio nam je pravo na izbor, na bezbednost... A moramo se svi složiti da to nije politička kampanja, već zapravo svakodnevni progon srpskog naroda ovde na teritoriji Kosova i Metohije“, istakao je predsednik Srpske liste.

Elek je podvukao da će opstrukcija za izbore biti, ali da to Srpsku listu neće obeshrabriti.

„Ovo su krucijalni i najbitniji izbori na Kosovu, bitni su za Srbe sa Kosova koji. Otkad je Kurti na vlasti, doživljavaju policijsku torturu, politički progon, ekonomski pritisak i ljudi žive praktično u svakodnevnom strahu. Zbog toga nam je bitno da budemo jedinstveni i da budemo složni, jer samo jedinstvo i sloga su ključ uspeha koji će nam omogućiti da promenimo svakodnevicu u kojoj mi stradamo, kao što vidite svi, i sigurno će nam omogućiti da dobijamo političke predstavnike kao što smo to uradili na parlamentarnim izborima“, istakao je.

„Narod je u ovom trenutku naša najveća snaga, energija i garancija da možemo da izdržimo sve pritiske kojima smo ovde izloženi. Sigurno da bi podrška i međunarodne zajednice dobrodošla, ali poučeni iskustvom mi znamo da samo složni i jedinstveni možemo da dođemo do fer izbora. Jedini naš oslonac u ovom trenutku je naš narod i naša država Srbija“, naglasio je Elek.

Govoreći o privođenju dva maloletna dečaka zbog natpisa na majicama, Elek je podsetio da je prošla školska godina završena davljenjem dečaka u Severnoj Mitrovici i istakao da ovo nasilje nije slučajno nego da se sistemski sprovodi od strane Aljbina Kurtija.

„Privedeni su u prisustvu njihovih drugara, bez prisustva roditelja i advokata, na šta su imali pravo. Ovo je najbalji pokazatelj da ovo nasilje nije slučajno, već da se sistemski sprovodi od strane Kurtija. Kao politička stranka, mi se trudimo da ukažemo i međunarodnoj zajednici na problem srpskog naroda i da im pružimo i pravnu i materijalnu podršku. Međutim, ono što nas brine jeste i to da gotovo da nema institucija na Kosovu koja nije uključena u problem Srba, uključujući i policiju i vlasti“, zaključio je predsedni Srpske liste.