Iz Srpske liste navode da su saznali da se na sednici Centralne izborne komisije u Prištini na silu, pokušava da kršenjem zakona i izbornih pravila umanji broj predsedavajućih u biračkim odborima koje delegira Srpska lista, posebno u opštinama Severna Mitrovica i Gračanica, za predstojeće lokalne izbore.

- Da stvar bude gora, članu CIK ispred Srpske liste materijali za ovu sednicu nisu dostavljeni u kompletu što je obaveza, već se pokušala prikriti namera koju smo sada obelodanili - navodi se u saopštenju i dodaje:

- Ponavlja se situacija sa parlamentarnih izbora kada je doneta nezakonita odluka i nama umanjen broj članova u skoro svim opštinama. I tada je Izborni panel za žalbe i predstavke presudio u našu korist ali se CIK oglušio o tu odluku.

Pozvali su članove Centralne izborne komisije da poštuju zakone i izborna pravila a međunarodne predstavnime da najhitnije reaguju i stanu na kraj ovom bezakonju na štetu srpskog naroda i naše partije.

Oglasio se CIK

Centralna izborna komisija Kosova overila je birački spisak za lokalne izbore za gradonačelnike i odbornike skupština opština, koji će se održati 12. oktobra, prema kojem, više od dva miliona građana ima pravo glasa.

Kako su naveli, ukupan broj građana sa pravom glasa na ovim izborima je 2.069.098 birača.

Prema podacima iz biračkog spiska, broj građana sa pravom glasa na biračkim mestima na Kosovu je 2.025.105, dok je broj građana koji su se registrovali za glasanje poštom izvan Kosova 43.993.

Izborni proces biće organizovan u 938 biračkih centara sa ukupno 2.625 biračkih mesta, od čega 910 biračkih centara za redovno glasanje sa 2.571 biračkim mestom i 38 biračkih centara za uslovno glasanje sa ukupno 54 biračka mesta.