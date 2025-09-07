U neposrednoj blizini crkve u selu Batusa u blizini Kosova Polja, juče su ispisani grafiti „UČK“ i „Adem Jašari“.
Strašno!
JEZIVA ALBANSKA PROVOKACIJA U SELU BATUSA: Ispisani grafiti UČK u neposrednoj blizini crkve (FOTO)
U selu Batusa živi oko 300 Srba, i ovo nije prvi put da su u ovom selu, gde ima 80 srpskih domaćinstava i 20 albanskih, zabeleži ovakvi incidenti.
Policija tzv. Kosova se još uvek nije oglasila povodom ovog incidenta.
Grafiti UČK u selu Batusa Foto: Kosovo Online
Iz ovog sela je i Udruženja žena „Tradicija kroz vekove“ centralnog Kosova i pevačke grupe „Kosovke“, kojem su pre nekoliko dana pripadnici Kosovske policije na Brnjaku oduzeli zastavu Udruženja, pocepali je i bacili u kantu.
(Kurir.rs/Kosovo Online/Preneo: Đ. M.)
