U selu Batusa živi oko 300 Srba, i ovo nije prvi put da su u ovom selu, gde ima 80 srpskih domaćinstava i 20 albanskih, zabeleži ovakvi incidenti.

Policija tzv. Kosova se još uvek nije oglasila povodom ovog incidenta.

Grafiti UČK u selu Batusa Foto: Kosovo Online

Iz ovog sela je i Udruženja žena „Tradicija kroz vekove“ centralnog Kosova i pevačke grupe „Kosovke“, kojem su pre nekoliko dana pripadnici Kosovske policije na Brnjaku oduzeli zastavu Udruženja, pocepali je i bacili u kantu.

(Kurir.rs/Kosovo Online/Preneo: Đ. M.)

