Alarmi u regionu ponovo su aktivirani nakon što je u našem neposrednom okruženju napravljeno nekoliko koraka ka vojnom udruživanju protiv Srbije. Aljbin Kurti najavio je da će biti stvorena zajednička jedinica tzv. KBS sa Oružanim snagama Albanije. Za tzv. kosovske bezbednosne snage, kako ističe, biće izdvojeno više od milijardu evra u naredne četiri godine. Istovremeno, Hrvatska i Slovenija potpisale su sporazum o vojnoj saradnji. U pitanju je drugi vojni savez koji je nastao u regionu u poslednjih 6 meseci. A šta će to značiti za Srbiju?

Članice Severnoatlanskog saveza, poznatijeg kao NATO, su već same po sebi zaštićene, pa je logično pitanje zbog čega u ovom trenutku nastaje novi dodatni savez između Hrvatske i Slovenije? Ulje na vatru dodaje i izjava Kurtija o zajedničkoj jedinici sa Albanijom.

Foto: Kurir Televizija

- Pominju se na određeni način i tzv. nedovršeni poslovi na Balkanu i oni se po pravilu odnose na KiM i na BiH odnosno na zaokruženje kosovske državnosti i potvrdu te državnosti i drugo kad je reč o Bosni i Hercegovini na centralizaciju BiH i reviziju Dejtonskog ugovora. Ja mislim da su obe teme na stolu i da koincidiraju sa globalnim kontekstom promene odnosa snaga otvaranja nekih procesa koji su na liniji multipolarnosti otvaranje dijaloga na relaciji Moskva Vašington - rekao je Zoran Milivojević, diplomata.

Srbija je jedina država u regionu koja ili nije članica NATO-a ili nema pretenzije da to postane, vojno je neutralna i nije uvela sankcije Rusiji.

- Ne mogu oni da preduzmu nikakve vojne mere, njihova saradnja može da bude razmena obaveštajnih podataka zajednička analiza situacije preduzimanje nekih mera zaštite aktivnosti na obuci nekim nabavkama vojne opreme i to nije kontradiktorno obavezama tih zemalja unutar NATO ali je vrlo loša poruka Srbiji - kaže Aleksandar Radić, vojni analitičar.

Foto: Kurir Televizija

U martu su Hrvatska, Albanija i tzv. Kosovo potpisali sporazum o saradnji u oblasti odbrane, a nedavno je objavljeno i da su se njihove delegacije sastale kako bi razgovarale o mogućnosti zajedničke nabavke naoružanja iz SAD.

- Od ranije su potpuno jasni ciljevi i samoopredeljenja u Prištini ali i države Albanije za realizaciju nekih Velikoalbanskih interesa i ciljeva na ovim prostorima saradnja Hrvatske i Albanije je poznata od ranije iz devedesetih godina kad je reč o Sloveniji i Hrvatskoj pominjanje Bosne i Kosova je isti cilj i očigledno je da se aktivnije angažuju na ovim pitanjima i u ovom regionu iz dva razloga prvo da realizuju neke svoje strateške interese vezane i za BiH i za KiM - zaključuje Milivojević.

Reagovao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Poručio je da je najavljeni vojni savez tzv Kosovskih bezbednosnih snaga i Oružanih snaga Albanije, predstavlja direktnu pretnju Srbiji i srpskom narodu. Naglašava i da ti savezi imaju za cilj destabilizaciju prilika na terenu i stvaranja zapaljive atmosfere na Zapadnom Balkanu.

"ŠALJE SE VEOMA LOŠA PORUKA SRBIJI!" Vojni analitičar o stvaranju zajedničke jedinice tzv. KBS i albanske vojske: Potpuno su im jasni ciljevi! Izvor: Kurir televizija

Kurir.rs