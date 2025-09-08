Slušaj vest

Pre nekoliko dana otpravnica poslova američke ambasade u Prištini Ani Pratipati je naglasila da sistem zdravstva i školstva koji na Kosovu I Metohiji funkcioniše po sistemu Vlade Republike Srbije treba integrisati u kosovski sistem.

Bez obzira na to što je istakla da se mora naći način koji bi odgovarao srpskoj zajednici, ovakve najave izazvale su veliku zabrinutnost kod Srba na Kosovu i Metohiji.

Nedavna izjava pravnice poslova Američke ambasade u Prištini, Ani Pratipati, da školstvo i zdravstvo na Kosovu i Metohiji treba integrisati u kosovski sistem uz model i način koji će odgovarati srpskoj zajednici, u velikoj meri izazvala je zabrinutost preostalih Srba i narušila već krhku situaciju na terenu.

Pratipati je posebno naglasila da je ovo važan način kako će to biti sprovedeno, posebno napominjući osetljivost srpske zajednice po ovom pitanju.

Politikolog Ognjen Gogić napominje da ovakve izjave ne vode ka smirivanju situacije na terenu i da u ovom pitanju treba biti vrlo obazriv:

- Problem jeste u tome što se srpske institucije na Kosovu gase, ali se ne formira zajednica koja treba da ponudi alternativu i pandan tim institucijama. Tako da i kada je rečeno da bi ta integracija trebalo da se odvija u saglasnost Srba, to znači upravo to. Da bi te institucije u saglasnosti Beograda i Srba na Kosovu trebalo da postanu deo zajednice Srpskih opština, onda kada se ona formira, a ona kao takva jeste entitet koji bi delovao prema kosovskom zakonodavstvu, tako da bi putem zajednice Srpskih opština te institucije postale deo kosovskog sistema.

Podsećamo, ovakve izjave nedavnoj javnosti i predočio takozvani ministar policije Đeljko Svećija, koji je napomenuo da će, kako je rekao, pitanje školstva i zdravstva koje funkcioniše po sistemu vlade Republike Srbije biti rešeno na način koji je planiran mnogo ranije.

