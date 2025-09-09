Slušaj vest

Inspektori Opštine Severna Mitrovica zatvorili su danas objekat „Službenog glasnika“ koji đake koji se školuju u srpskom sistemu snabdeva udžbenicima. Inspektori su zaposlenima kazali da ovaj objekat pripada Opštini i da oni nemaju dozvolu za rad.

Kako su za Kosovo onlajn naveli neki od prisutnih radnika i stanari okolnih zgrada, opštinski inspektori rekli su zaposlenima da treba da se obrate Opštini Severna Mitrovica, te da sa njima sklope dogovor o nastavku rada u ovom objektu. Kazali su im da moraju da se registruju u tzv. kosovski sistem i da plaćaju kiriju za ove prostorije u kojima se do sada nalazio „Službeni glasnik“.

„Službeni glasnik“ obavlja usluge nabavke i distribucije školskih udžbenika za osnovne i srednje škole i na taj način pomaže srpskom stanovništvu, kako građani ne bi morali da putuju u centralnu Srbiju radi opremanja dece knjigama za školu.

U lokalu su se nalazile knjige, sveske, slikovnice i ostali materijali za nastavne aktivnosti dece od predškolskog uzrastva do osnovaca i srednjoškolaca.

1/3 Vidi galeriju Službeni glasnik na KiM Foto: Kosovo onlajn

Ovaj objekat je školskim priborom snabdevao srpsko stanovništvo kako u opštinama na severu Kosova, tako i enklavama, i on je bio jedino mesto gde je mogao da se nađe materijal po školskom planu i programu pri srpskom sistemu.