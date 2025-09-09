ZATVOREN OBJEKAT "SLUŽBENOG GLASNIKA" U KOSOVSKOJ MITROVICI: Jedino mesto na KiM gde je mogao da se nađe materijal po školskom programu pri srpskom sistemu
Inspektori Opštine Severna Mitrovica zatvorili su danas objekat „Službenog glasnika“ koji đake koji se školuju u srpskom sistemu snabdeva udžbenicima. Inspektori su zaposlenima kazali da ovaj objekat pripada Opštini i da oni nemaju dozvolu za rad.
Kako su za Kosovo onlajn naveli neki od prisutnih radnika i stanari okolnih zgrada, opštinski inspektori rekli su zaposlenima da treba da se obrate Opštini Severna Mitrovica, te da sa njima sklope dogovor o nastavku rada u ovom objektu. Kazali su im da moraju da se registruju u tzv. kosovski sistem i da plaćaju kiriju za ove prostorije u kojima se do sada nalazio „Službeni glasnik“.
„Službeni glasnik“ obavlja usluge nabavke i distribucije školskih udžbenika za osnovne i srednje škole i na taj način pomaže srpskom stanovništvu, kako građani ne bi morali da putuju u centralnu Srbiju radi opremanja dece knjigama za školu.
U lokalu su se nalazile knjige, sveske, slikovnice i ostali materijali za nastavne aktivnosti dece od predškolskog uzrastva do osnovaca i srednjoškolaca.
Ovaj objekat je školskim priborom snabdevao srpsko stanovništvo kako u opštinama na severu Kosova, tako i enklavama, i on je bio jedino mesto gde je mogao da se nađe materijal po školskom planu i programu pri srpskom sistemu.
Kurir Politika/ Kosovo online