Kandidat Srpske liste za gradonačelnika Severne Mitrovice Milan Radojević izjavio je da „nelegalni i nelegitimni odbornici“ Skupštine opštine Severna Mitrovica ponovo donose protivzakonite odluke s obzirom na to da su na jučerašnjoj sednici doneli odluku o promeni namene iz poljoprivrednog u građevinskog zemljište, iako to, kaže Radojević, po zakonu ne smeju da rade.

Radojević je napomenuo da o toj odluci niko ništa nije znao niti je održana ikakva kakva javna rasprava, kao ni javna aukcije što su, kaže, odbornici po zakonu u obavezi da urade.

- Član 10, koji govori o ograničenjima Opštine: Skupština Opštine i opštinska izvršna vlast ne mogu doneti nikakve odluke u vezi sa korišćenjem i razmenom opštinske nepokretne imovine od dana kada predsednik proglašava lokalne izbore. Znači, ova odluka je potpuno protivzakonita, potpuno nelegalna i uveravam sve građane da će, po odlasku ove nelegalne i nelegitimne opštinske vlasti i dolaskom nove vlasti, sve odluke biti poništene, a oni koji su glasali za ove protivzakonite odluke, odgovarati pred nadležnim sudovima - naglasio je Radojević.

On je pozvao Ministarstvo lokalne samouprave da deluje po zakonu i poništi „nelegalnu i nezakonitu odluku“ Skupštine opštine Severna Mitrovica.

Skupština opštine Severna Mitrovica juče je donela odluke o prenamenovanju ukupno sedam parcela sa poljoprivrednog na građevinsko zemljište.

Kurir politika/ Kosovo onlajn

