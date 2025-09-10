Slušaj vest

Više od godinu i po dana je prošlo otkada je tzv. Vlada u Prištini donela uredbu o zabrani upotrebe dinara u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji. Takva mera u mnogome je otežala život Srbima, jer većina njih sada mora put Raške ili drugih okolnih gradova. U međuvremenu, inspektori opštine Severna Mitrovica juče su u severnom delu grada zatvorili prostorije Službenoh glasnika.

To predstavlja dodatni problem Srbima na teritoriji Kosova i Metohije, pre svega starijem sloju stanovništva, koji za svoja primanja, penzije, socijalna davanja moraju putovati u okolne gradove Rašku, Bujanovac i Medveđu.

Pitali smo građane da li im teško pada odlazak do okolnih gradova:

- Nije lako, imam 83 godine, a moram da idem u Rašku. Šta da radimo? To nam je, to nam je;

- Teško je, Boga mi, treba da odeš do Raške, pa da uzmeš;

- Najteže je ljudima koji nemaju ko da im pomogne, pa uvek moraju nekoga da mole, dosta je naporno za starije jer moraju sami baš sve.

Inače, inspektori opštine Severne Mitrovice juče su u severnom delu grada zatvorili prostoriju službenog glasnika pod izgovorom da, kako smatraju, to je paralelna institucija, zabranili su njen rad.

Jedan od zaposlenih govorio je za Kurir televiziju:

- Imali smo udžbenike svih izdavača za sve četiri opštine na severu, za enklave. Ne znam kako će sada deca za udžbenike, moraće u Srbiju. Kada su došli, imali su akreditacije, to su poznati inspektori. Napisali su nam šta sve treba, da bismo mogli da radimo, mi ne možemo da ispunimo te njihove uslove - rekao je Miroslav Ristić.

Osim zatvaranja službenog glasnika u severnom delu Mitrovice, inspektori opštine Severna Mitrovica juče su zaplenili šest aparata koji su omogućavali plaćanje u dinerima. Trgovci kažu da im to predstavlja dodatni problem u daljem poslovanju.

