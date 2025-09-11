Slušaj vest

Predstavnici tzv. pošte Kosova i tzv. Inspektorata za nadzor tržišta, uz asistenciju tzv. kosovske policije, preuzimaju objekat Pošte Srbije u Gračanici.

Oni su ušli u zgradu, a ispred objekta su parkirana vozila tzv. kosovske policije, kao i vozilo tzv. pošte Kosova. Ispred zgrade je i direktor Pošte Srbije na KiM Ivan Milojević.

Prištinske vlasti su 15. januara zatvorile filijalu Pošte Srbije u Gračanici, a tada su zatvorene sve filijale Pošte Srbije na centralnom KiM, kao i brojne srpske institucije.

Kurir Politika/ Kosovo online

Ne propustiteSRBI NA KIM"JE L' TO VLADAVINA PRAVA I PRAVNA SIGURNOST?" Srpska lista: Izborni panel odbio našu žalbu na sastav biračkih odbora
srpska lista.jpg
PolitikaPRIŠTINA ČINI SVE DA ONEMOGUĆI SRBE U INSTITUCIJAMA: Osmani podnela komentare, tvrdi da skupština ne može biti blokirana zbog potpredsednika
x EPA Kimmo Brandt.jpg
Politika"SRBI DA OSTANU UZ SRPSKU LISTU" Đurić: Kurti ne želi da Srbi povrate kontrolu u institucijama na severu
Marko Đurić (3).jpg
PolitikaSAVET IZ ZAGREBA I PRVI KORAK KA FORMIRANJU VELIKE ALBANIJE! Analitičari: Kurtijeve namere predstavljaju nacionalnu pretnju za Srbiju
kbs.jpg