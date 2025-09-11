pritisci na srbe
NASTAVLJA SE TEROR: U Gračanici tzv. pošta Kosova uz pomoć policije preuzima objekat Pošte Srbije
Predstavnici tzv. pošte Kosova i tzv. Inspektorata za nadzor tržišta, uz asistenciju tzv. kosovske policije, preuzimaju objekat Pošte Srbije u Gračanici.
Oni su ušli u zgradu, a ispred objekta su parkirana vozila tzv. kosovske policije, kao i vozilo tzv. pošte Kosova. Ispred zgrade je i direktor Pošte Srbije na KiM Ivan Milojević.
Prištinske vlasti su 15. januara zatvorile filijalu Pošte Srbije u Gračanici, a tada su zatvorene sve filijale Pošte Srbije na centralnom KiM, kao i brojne srpske institucije.
Kurir Politika/ Kosovo online
