Direktor Pošte Srbije na Kosovu Ivan Milojević kazao je danas, nakon što su pripadnici Centralnog inspektorata nadzora i Pošte Kosova preuzeli objekat Pošte Srbije u Gračanici, da će se boriti svim pravnim sredstvima kako bi dokazali da on pripada Srbiji.

Milojević ističe da su se danas odazvali zahtevu Ministarstva trgovine industrije i preduzetništva Kosova i Pošte Kosova.

- Desilo se da su 15. ili 17. jula promenili vlasnika u kosovskom katastru, gde smo mi bili upisani, Pošta Srbije, kao Pošta Gračanica. Na jedan nezakonit način, danas nam nisu dali ni napomenu da napišemo u zapisniku, da iznesemo istinite tvrdnje za koje imamo dokaz da smo ovu poštu sami gradili od 2004. godine pa nadalje - naveo je on.

Ističe da su prištinske vlasti napravile pravno pokriće za ovaj proces koji su danas završili.

- Započeli su ga privremenim zatvarnjem. Trebalo im je vreme samo, koje su kupili da bi napravili papire - kazao je Milojević.

Napominje da zatavranje poṣ̌ti nije samo u Gračanici, već se to desilo i u Štrpcu, Leposaviću...

- Mi Srbi sa Кosova smo isterani iz gradova, pošta je radila 25 godina po selima, u privatnim kućama i ovo malo što smo napravili danas nam oduzimaju. A zgrade, nekadašnje zajedničke pošte, su ostale u gradovima, njima. I to im nije dosta. Moraju sada da dođu ovde pred izbore da raspišu konkurs verovatno, i da još više podele i zbune, uplaše srpski narod. Nego, moja poruka je da ćemo se boriti svim pravnim sredstvima da dokažemo ovo na sudu, ali znate kako je, kada ti kadija i tuži i sudi - poručio je Milojević.