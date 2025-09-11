„Ispisivanje grafita ove sadržine godinama je jedan od omiljenih načina zastrašivanja srpskog stanovništva za kojim posežu albanski ekstremisti i predstavlja jasnu poruku mržnje i neprijateljstva. Kao što je to, nažalost, uobičajeno na Kosovu i Metohiji u vreme povišene političke napetosti i u predizbornom periodu, ekstremisti intenziviraju svoje aktivnosti i zlodela, i incident u Stanišoru nagoveštava da ni ovoga puta neće biti drugačije“, ističe se u saopštenju.