„Ispisivanje grafita ove sadržine godinama je jedan od omiljenih načina zastrašivanja srpskog stanovništva za kojim posežu albanski ekstremisti i predstavlja jasnu poruku mržnje i neprijateljstva. Kao što je to, nažalost, uobičajeno na Kosovu i Metohiji u vreme povišene političke napetosti i u predizbornom periodu, ekstremisti intenziviraju svoje aktivnosti i zlodela, i incident u Stanišoru nagoveštava da ni ovoga puta neće biti drugačije“, ističe se u saopštenju.

Iz Kancelarije za KiM apeluju na Srbe da u predstojećem periodu ne nasedaju na provokacije, a međunarodne predstavnike da jasno i nedvosmisleno osude nastojanja pojedinih političkih aktera u Prištini da predizborni program grade na mržnji prema Srbima.

Kurir.rs/Kancelarija za KiM

