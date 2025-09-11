Slušaj vest

Nepoznati počinioci oskrnavili su jednu od dve kapele na pravoslavnom groblju u Prištini polomivši stakla na prozorima i vratima.

Polomljeno stakla rasuto je po unutrašnjosti kapele, a u jednom delu objekta primetna je vlaga. Do napada na kapelu došlo je i pored toga što ulaz na groblje nadzire radnik lokalnog preduzeća za održavanje grobalja i što su velika vrata na ulazu na groblje zaključana katancem. Uz samo groblje u toku je gradnja mosta, zbog čega je ograda uz prugu uklonjena, pa svako ima pristup groblju.

Kapela je i ranije bila devastirana, ali je poslednjih godina obnovljena i zaštićena. Ni druga, novija kapela na pravoslavnom groblju u Prištini nije u boljem stanju, i u nju je posle 1999. godine ulaženo i često je korišćena kao javni nužnik.Poslednjim napadom na kapelu na groblju u Prištini nastavljeno je devastiranje najvećeg pravoslavnog groblja na Kosovu i Metohiji.

Na groblju se i dalje mogu videti ranije porušeni spomenici, a počinioci nikada nisu pronađeni. U Prištini je pre sukoba 1999. godine živelo oko 40.000 Srba, a danas ih ima samo nekoliko.