Pred Posebnim odeljenjem Osnovnog suda u Prištini danas je održano ročište u slučaju protiv Slađana Trajkovića, optuženog da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva na teritoriji opštine Vučitrn tokom 1999. godine, na kojem se raspravljalo o novim svedocima tuẓ̌ilaštva i odbrane.

Advokat Bogdan Lazić nakon ročišta istakao je da će videti šta će se desiti tokom suđenja.

- Raspravljano je o predlogu tuzilaštva za nove svedoke koji je odbijen od strane sudskog veća, takođe i o predlogu odbrane za svedoke odbrane, od njih 11, četiri su prihvaćena, te je sledeće roč̣ište zakazano za oktobar. Videćemo šta će biti, svedoci optužbe su saslušani svi, imamo još jednog svedoka koga treba da ispita odbrana - kazao je on.

Napominje da se Slađan Trajković oseća dobro, ali da su mu lekari dijagnostikovali bolest pankerasa.

Slađan Trajković uhapšen je 15. decembra 2022. godine u Južnoj Mitrovici i od tada se nalazi u pritvoru.

