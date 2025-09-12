- Kao i sve do sada na teritoriji Kosova i Metohije, pre svega u srpskim sredinama, kad se dese incidenti, ne zna se ko je počinilac. Tzv. kosovska policija kaže da je istraga u toku. Međutim, jučerašnji incident uneo je dodatni nemir i strepnju. Razbijena su stakla, razbijena su ulazna vrata. Mi smo bili tu, čak smo i na samom groblju zatekli grupu ljudi, Albance koji kažu da su čuli da se nešto desilo, ali niko ne zna šta i kako. Na ulaznim vratima je veliki katanac, sa obe strane su videokamere, ali sve se desilo pre dva, tri dana, koliko imamo informacija. Niko nema odgovor šta se tačno dogodilo i ko su počinioci - rekao je Mirković.