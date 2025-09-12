OSKRNAVLJENO PRAVOSLAVNO GROBLJE U PRIŠTINI - Naš reporter na njemu razovarao sa grupom Albanaca, oni zatečeni incidentom "Čuli smo nešto, ali ne znamo ko je"
Na pravoslavnom groblju u Prištini oskrnavljena je kapela, iako je ulaz u kompleks obezbeđen radnikom lokalnog preduzeća i zaključanim velikim vratima. Više informacija o incidentu za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" otkrio je reporter Darko Mirković.
- Kao i sve do sada na teritoriji Kosova i Metohije, pre svega u srpskim sredinama, kad se dese incidenti, ne zna se ko je počinilac. Tzv. kosovska policija kaže da je istraga u toku. Međutim, jučerašnji incident uneo je dodatni nemir i strepnju. Razbijena su stakla, razbijena su ulazna vrata. Mi smo bili tu, čak smo i na samom groblju zatekli grupu ljudi, Albance koji kažu da su čuli da se nešto desilo, ali niko ne zna šta i kako. Na ulaznim vratima je veliki katanac, sa obe strane su videokamere, ali sve se desilo pre dva, tri dana, koliko imamo informacija. Niko nema odgovor šta se tačno dogodilo i ko su počinioci - rekao je Mirković.
On je dodao da dodatni problem predstavlja činjenica da kroz samo groblje prolazi put zbog izgradnje velikog nadvožnjaka.
- Urbanisti u Prištini napravili su projekat da sam most i nadvožnjak prolaze kroz groblje. To predstavlja dodatni problem, kako zemlja propada. Međutim, to nije jedino, imamo i nastavak terora u srpskim sredinama - istakao je.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir.rs