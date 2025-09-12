Slušaj vest

Pripadnici opštinske inspekcije Severna Mitrovica ušli su danas u prostorije Republičkog fonda za penzijsko i zdravstveno osiguranje koje se nalaze u Kolašinskoj ulici. Akciji inspekcije asistiraju pripadnici tzv. kosovske policije, koji su raspoređeni u i oko samih prostorija.

Prema saznanjima portala Kosovo onlajn policija je naložila zaposlenima u PIO fondu da napuste svoja radna mesta, a razlozi ovakvog postupanja za sada nisu zvanično saopšteni.

Odmah, nakon ulaska u zgradu, sa nje su uklonjene srpske zastave.

Na terenu je pojačano prisustvo policije, a građanima trenutno nije dozvoljen ulazak u ove prostorije.

Prisutno i nekoliko pripadnika britanskog Kfora koji od radnika fonda ispred prostorija se informišu šta se dešava.

Direktor Filijale RFZO u Severnoj Mitrovici Radovan Kovačević nalazi se u prostorijama fonda.

Kosovska Mitrovica: Upad tzv. kosovske policije u PIO fond i RFZO Foto: Kosovo onlajn printskrin

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da je policija privremenih prištinskih institucija upala u PIO fond i RFZO u Kosovskoj Mitrovici i istakao da je to udar na srpski zdravstveni sistem.

''Kurtijeva policija je upala u PIO fond i RFZO u KM, izuzetno značajne RS institucije koje pružaju usluge ogromnom broju ljudi. Ovo je udar i na srpski zdravstveni sistem! Ovako Kurti započinje kampanju za izbore i zadaje poslednji udarac dijalogu. Hoće li EU da zaustavi piromana?!", istakao je Petković u objavi na mreži X.

Pripadnici tzv. centralnog inspektorata za nadzor tržišta i tzv. pošte Kosova, u pratnji tzv. kosovske policije, upali su juče u objekat JP Pošta Srbije u Štrpcu.

