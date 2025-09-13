Slušaj vest

Srpska lista započela je u ponoć na šetalištu u Severnoj Mitrovici predizbornu kampanju za lokalne izbore zakazane za 12. oktobar. Članovi Srpske liste i kandidati za gradonačelnike i odbornike okupili su se ispred stranačkih prostorija, gde je simbolično bio postavljen sat.

Kada je otkucala ponoć, okupljenima se obratio predsednik Zlatan Elek. Elek je poručio da je glas za Srpsku listu glas za budućnost Srba na Kosovu i Metohiji.

„Iza nas su teške i duge tri godine. Teške i preteške za nas, naročito na severu Kosova. Svi smo jedva čekali da dođe ovaj dan. Dan koji u stvari znači početak smene nelegalnih, lažnih i nelegitimnih Kurtijevih gradonačenika i njegovih poslušnika. Ja verujem da svi znamo da je došlo vreme da demokratski, olovkom, oslobodimo četiri naše opštine na severu Kosova i zadržimo svih šest opština južno od reke Ibar. Takođe, želim da se setite svega onoga šta je radio Kurti kako bi nam zabranio da učestvujemo na parlamentarnim izborima. Setite se kako je nazivao neke takozvane Srbe i da mu je žao što nemaju veći broj glasova kako bi učestvovali u vlasti posle ovih parlamentarnih izbora“, objasnio je Elek.

Podsetio je na štetu koju su, kako kaže, naneli „Kurtijevi lažni gradonačelnici“.

„Molim vas, nemojte nikada da zaboravite koje su nam zlo naneli ovi Kurtijevi lažni gradonačenici. Zato je došlo vreme da svim glasovima podrške Srpskoj listi njima odgovorimo svi kao jedan. Glas za Srpsku listu je glas za našu budućnost, glas za našu decu, glas za očuvanje svih naših opština, svih naših sela, zaseoka, za očuvanje svake naše porodice i svakog našeg pojedinca“, istakao je predsednik SL.

Govoreći o predstojećoj kampanji, Elek je naglasio da predstoji težak, ali pravedan posao.

„Želim da znate da nas u ovoj predizbornoj kampanji očekuje težak, veliki i mukotrpan posao. Ali i najčasniji posao. Zato što znamo da se borimo za svoj narod, zato što znamo da se borimo za opstanak i ostanak na ovim prostorima, što znamo da se pre svega borimo da služimo ovom narodu“, poručio je.

Važno jedinstvo srpskog naroda

Predsednik Srpske liste naglasio je važnost jedinstva srpskog naroda na KiM.

„Ja verujem da mi, jedinstveni i složni, možemo do pobede. Samo jedinstveni i složni mi možemo da sačuvamo svih šest opština južno od Ibra i da vratimo četiri opštine na severu Kosova. Samo složni možemo do slobode. Zato na samom kraju želim da vam kažem, zbog svega napred nadvedenog, jedino ispravno je glasati za Srpsku listu pod rednim brojem 170“, zaključio je Elek.

Potpredsednik SL Igor Simić istakao je da je ovim događajem zvanično počela kampanja i pozvao sve Srbe da se i narednih dana pridruže Srpskoj listi na predizbornim skupovima.

Na šetalištu u Severnoj Mitrovici bio je prisutan veći broj pripadnika kosovske policije. Odmah nakon ponoći započelo je i lepljenje predizbornog materijala Srpske liste. Srpska lista će na predstojećim lokalnim izborima nastupiti pod brojem 170.