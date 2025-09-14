Slušaj vest

Po pitanju predstojećih lokalnih izbora, Petković je rekao da je pobeda Srpske liste u svih 10 srpskih opština od presudnog značaja i poručio srpskom narodu da se čvrsto vežu za tu stranku.

„Dijalog u Briselu je postao mesto gde Priština odavno samo simulira pregovore, jer predstavnike Privremenih institucija samouprave, dogovor i traganje za komprimisnim rešenjem, ne interesuje. Ako Priština punih 12 godina odbija da ispuni svoju glavnu obavezu, a to je formiranje Zajednice srpskih opština, jasno je da prištinski režim nije spreman da ispuni preuzete obaveze iz dijaloga“, rekao je Petković u intervjuu za Novosti.

To je, dodaje, posebno izraženo od dolaska na vlast Aljbina Kurtija, koji je iskazao otvoreno neprijateljstvo prema dijalogu i procesu normalizacije odnosa.

„Dodatno, u toj svojoj šovinističkoj politici mržnje, Kurti je otišao i korak dalje kada su u pitanju Srbi. Protivpravnim zatvaranjem srpskih institucija, progonom srpskog stanovništva, kao i širokim spektrom institucionalnog nasilja, srpski narod se pod Kurtijevim režimom našao u nikad goroj životnoj situaciji“, napominje on.

Petković je istakao da upravo zato osnivanje ZSO nije samo stvar preuzetih obaveza, već i pitanje opstanka Srba na Kosovu.

„Iako se suočavamo sa ozbiljnim problemima i izazovima po pitanju naše južne pokrajine, kao država i narod moramo da se naoružamo strpljenjem, budući da ne postoji prečica do onog kompromisnog rešenja koje bi bilo u skladu sa našim nacionalnim interesima. Naša borba za Kosovo i Metohiju nije trka na sto metara, već maraton. Da biste u takvoj trci mogli da uopšte razmišljate o uspehu, potrebna je nesalomiva unutrašnja motivacija i spremnost. To ne znači da zastupam ideju da pitanje KiM treba da ostavimo na rešavanje našim unucima. Naprotiv. Verujem da je dužnost naše generacije da to pitanje reši, i nadam se da će kombinacijom naše sopstvene rešenosti i nekih drugačijih geopolitičkih okolnosti to i biti moguće u doglednoj budućnosti“, rekao je Petković.

Na pitanje da li je, s obzirom na nemoć koju je pokazala EU u dijalogu, postizanje pravednog i kompromisnog rešenja za Kosovo uopšte moguće bez povratka tog pitanja u međunarodni okvir, uz vodeću ulogu Saveta bezbednosti UN, Petković je podsetio da je izmeštanje dijaloga iz okvira Ujedinjenih nacija na evropski teren posledica niza loših okolnosti, ali i pogrešnih odluka sa dalekosežnim posledicama tadašnje vlasti DOS-a.

Napominje i da bi EU po pitanju statusa Kosova morala da bude neutralna, budući da pet država članica Unije ne priznaje Kosovo, ali da se u stvarnosti EU često ponaša drugačije.

„Podsetiću da su 22 države članice EU nažalost priznale jednostrano proglašenu nezavisnost tzv. ’Kosova’, dok u UN imamo većinu nepriznavača u Generalnoj skupštini, kao i dve stalne članice Saveta bezbednosti sa pravom veta koje podržavaju Srbiju u borbi za zaštitu teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Srpska pozicija danas je zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću, još bolja u okviru Generalne skupštine UN, s obzirom da je 28 država članica ove krovne svetske organizacije povuklo priznanje tzv. Kosova. Pregovore od 2011. godine Beograd vodi uz posredstvo EU, ali mnogi drugi u svetu žele da se pitaju kada je reč o Kosovu i Metohiji i ta činjenica će morati da se uzme u obzir ako u nekom trenutku bude postojala šansa za postizanje nekakvog sveobuhvatnog rešenja u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN“, uveren je Petković.

U susret lokalnim izborima 12. oktobra, Petković je naglasio da je pobeda Srpske liste u svih 10 srpskih opština od presudnog značaja za opstanak Srba.

„Juče je zvanično počela izborna kampanja za lokalne izbore na KiM, a Srpska lista je simbolično označila početak kampanje puštanjem digitalnog sata koji otkucava vreme do smene Kurtijevih gaulajtera u srpskim opštinama na severu KiM. Pobeda Srpske liste u svih 10 srpskih opština od presudnog je značaja za opstanak Srba i to dobro razume naš narod koji zna da samo gradonačelnici Srpske liste mogu da osiguraju opstanak i dalji razvoj. Da bi se nastavilo sa svim važnim projektima u interesu srpskog naroda, važno je da pokažemo puno jedinstvo i slogu iskazanu u snažnoj i ubedljivoj pobedi Srpske liste“, kazao je Petković.

Prema njegovim rečima, to što je Kurti na sve načine pokušao da ugasi Srpsku listu pokazuje ko se jedino iskreno i svim srcem bori da interese srpskog naroda.

Dodaje da zato zvanični Beograd „svom snagom“ pruža podršku Srpskoj listi na predstojećim izborima, kao jedinom legitimnom predstavniku srpskog naroda na Kosovu.

„Srpska lista je pokazala izuzetnu političku borbenost, a test vremena je potvrdio punu lojalnost Srpske liste srpskom narodu i njegovim interesima i vrednostima. Knjiga bi mogla biti napisana o svim pokušajima Kurtija da naudi Srpskoj listi. Zato moja poruka srpskom narodu je da se čvrsto vežu za Srpsku listu koja je poput političkog hrasta kojeg ni vetrovi ni oluje ne mogu pomeriti“, poručio je Petković.

Ponavlja da je cilj svih Kurtijevih napada proterivanje Srba ili njihovo potčinjavanje Prištini.

„Kurti je razvio kompleks niže vrednosti zbog toga što tokom rata 1998. i 1999. godine nije bio u mogućnosti da se oružjem bori protiv Srbije i srpskog naroda, On zato ima stalnu potrebu da se dokazuje kao pravoverni borac za tzv. nezavisno ’Kosovo’, i opsesivna ambicija mu je zaokruživanje albanskog separatističkog projekta na Kosovu i Metohiji. To je u izvesnom smislu politika kontinuiteta, ali sredstva kojima se Kurti služi ukazuju da je pred nama veoma opasna kombinacija kontinuirane ideologije mržnje i čitavog niza ličnih patoloških motivacija“, upozorio je Petković.

Na pitanje koliko su čvrste garancije da će Srbi moći nesmetano da učestvuju u predizbornom procesu, nema dilemu da sa Kurtijem na vlasti u Prištini nema nikakvih garancija, jer on godinama dosledno radi na rušenju političkih prava i kapaciteta srpskog naroda na Kosovu, pa ne treba očekivati da će u budućnosti postupati drugačije, posebno ne u trenutku kada se bori za politički opstanak.

„Srpska lista je spremno ušla u kampanju i pobedonosno korača ka izbornom danu, pored svih problema sa kojima se suočava od strane Kurtijevog režima“, dodao je Petković.

Upitan da li se i kako može zaustaviti nasilje Prištine koja nastavlja sa uzurpacijom preduzeća na Kosovu u srpskom sistemu i otimanjem imovine, Petković je podsetio da je to pitanje sa kojim je Srbija suočava od 2000. godine, ali da država čini sve da pomogne Srbima na Kosovu.

„Kao država, zajedno sa našim predstavnicima na terenu, činimo sve da pomognemo našem narodu kojem je jednostranim i protivpravnim potezima Prištine uskraćeno pravo na rad, uz brojna druga prava. Nijedan radnik nije, niti će ostati bez svojih prinadležnosti koje isplaćuje država Srbija i ona se u dan isplaćuju. Takođe, 5.000 naših socijalno najugroženijih nezaposlenih Srba sa Kosova i Metohije već dobija svakog meseca finansijsku pomoć države Srbije u iznosu od 20.000 dinara, a od oktobra još 5.000 ljudi biće obuhvaćeno ovim programom. To su konkretne, opipljive mere i podrška našem narodu da ostane i opstane na svojim vekovnim ognjištima. Samo u zdravstvu smo otvorili više od 1.500 radnih mesta za nekoliko godina, kao i u drugim oblastima gde je to moguće i nastavićemo sa paketima finansijske pomoći i novim radnim mestima i ubuduće“, nabrojao je Petković.

Napominje da je politička situacija takva da jedino međunarodna zajednica, odnosno države koje imaju najveći uticaj u Prištini, mogu zaustaviti „Kurtijevo divljanje“.

„Sa druge strane, zahvaljujući predsedniku Vučiću i ekonomskoj stabilnosti države Srbije, mi smo u mogućnosti da pomognemo našem narodu više neko ikad ranije i zato danas imamo najveće finansijske mere podrške“, dodao je direktor Kancelarije za KiM.

Na pitanje šta za bezbednost Srba na Kosovu, ali i mir u regionu, znači to što se Priština ubrzano naoružava i formira „kosovsku vojsku“ protivno sporazumima i Rezoluciji 1244 SB UN, ali i sklapa vojne paktove sa Tiranom i Zagrebom, Petković je odgovorio da se „opasno i protivpravno naoružavanje Prištine i pravljenje čudnih regionalnih vojnih saveza“ ne može se tumačiti drugačije nego kao pretnja Srbiji i srpskom narodu.

Podvlači da je regionu nesumnjivo potrebno više saradnje i jačanja poverenja kako bi u ekonomskom i svakom drugom smislu mogao da se nada smanjenju raskoraka koji postoji u odnosu na razvijenije delove Evrope, što, kako kaže, nisu puke fraze, jer su i predsednik Aleksandar Vučić i Vlada Srbije na sasvim konkretne načine radili na jačanju regionalne saradnje.

„Ipak, svedoci smo svojevrsnog apsurda da na politiku Srbije koja poziva na regionalnu saradnju, neki u regionu reaguju kao da je reč o pozivu na uzbunu, dok još veću paniku izgleda izaziva kada Srbija izađe iz nametnute uloge ’negativca’. U takvoj situaciji se određeni faktori sete Kosova i Metohije, kao mekog trbuha u koji nas je potrebno udariti kako bismo umanjili svoje ambicije za razvoj i napredak. Opasno i protivpravno naoružavanje Prištine i pravljenje čudnih regionalnih vojnih saveza ne može se tumačiti drugačije nego kao pretnja Srbiji i srpskom narodu. To svakako nije lagodna situacija, ali to će nam svakako poslužiti kao poziv na snažniju unutrašnju koheziju i još uporniji rad na izgradnji napredne i prosperitetne Srbije“, poručio je Petković i dodao da će deo tog napretka Srbija prikazati i na vojnoj paradi 20. septembra u Beogradu.