Dr Zlatan Elek je istakao i da su prosveta i zdravstvo dva stuba srpskog naroda na Kosovu, koje Priština želi da „ugura“ u svoj okvir, ali napominje da će te institucije ostati vezane za Srbiju, koja neće dozvoliti urušavanje ovih sistema.

U intervjuu za Politiku, na pitanje da li Aljbin Kurti može, ne birajući sredstva, da Srpsku listu izbaci iz izborne trke, Elek kaže da je to realna opasnost koja se aktivira pred svake izbore, jer je Kurti i ranije pokušavao da, institucionalnim pritiscima i represijom, onemogući Srpsku listu da slobodno deluje.

Upozorava da je Kurtijev cilj marginalizacija srpskog naroda i eliminisanje Srpske liste kao jedinog autentičnog predstavnika Srba.

„I to njegovo ponašanje nas ne iznenađuje. Ono što nas iznenađuje i razočarava istovremeno je ćutanje međunarodne zajednice na desetine etnički motivisanih incidenata i ogoljenog kršenja svih pravnih akata koji su na snazi samo da se Srbi proteraju sa Kosova i Metohije. Zato je napad na Srpsku listi ciljano smišljen da se naš narod obezglavi“, rekao je Elek.

Na pitanje kako ocenjuje srpske političke protivnike i šta očekuje na izborima, odgovorio je da srpski politički protivnici nemaju uporište u narodu, već služe kao alat Prištine.

„Uvereni smo da će Srpska lista odneti ubedljivu pobedu u svih deset većinski srpskih opština. Sa jasnom porukom – jedinstvo, opstanak i odbrana prava srpskog naroda. Naša sloga je najjače oružje. Uvek kada smo bili složni odneli smo pobedu, zato verujem da složni možemo da promenimo mnogo toga na bolje. Zato pozivam sve naše sunarodnike na jedinatvo, pod jedan barjak, pod jednu srpsku trobojku koju sa ponosom nose naši kandidati pod rednim brojem 170“, poručio je Elek.

Upitan da li je izvodljivo da kandidati Srpske liste ponište sve odluke Prištine kada preuzmu opštine, kao što tvrde, Elek je odgovorio da to nije lako, ali da je moguće.

„Narodna volja je snažna, a naši kandidati su odlučni. Nezakonite odluke neće biti sprovedene. Srpska lista će stati u odbranu svog naroda i opštinama upravljati u interesu Srba. Da li će nas centralne institucije sabotirati u tome, nema sumnje, ali i po tim, kosovskim propisima, donete su desetine štetnih odluka po naš narod, koje su nezakoniti. Lično ću insistirati ne samo da se odluke ponište već da i oni koji su ih doneli za to odgovaraju“, poručio je Elek.

Na konstataciju da „narod još nešto malo veruje Kforu“, te upitan ima li on vere u međunarodni faktor, Elek odgovara da je nema, jer nije pokazana ni volja ni spremnost da se stane u zaštitu srpskog naroda.

Naveo je da je srpski narod odavno izgubio poverenje u međunarodne predstavnike, jer se njihova reakcija svodi na saopštenja bez sadržine, koja u suštini ohrabruju Kurtija.

„Veru u njih nemam, jer nije pokazana ni volja ni spremnost da se stane u zaštitu srpskog naroda. Na stotine naših argumenata na sastancima oni samo klimaju glavom i kažu da nas razumeju. Osim tog razumevanja potrebna je jasna i delotvorna akcija. Svojim ponašanjem oni su direktni saučesnici stradanja i progona našeg naroda“, jasan je Elek.

S obzirom da je Vlada Kosova, iako u tehničkom mandatu, prethodno donela štetne, te da je Kurti „zagazio“ i u imovinu „Trepče“, Elek napominje da to brine u ovoj situaciji.

„Kurti već sprovodi nezakonite radnje u vezi sa ‘Trepčom’, podsetiću vas da je pre izvesnog perioda sa računa Trepče-Sever kojom upravljaju Srbi, oduzet novac i poklonjen radnicima Trepče-Jug. I naravno nije bilo reakcije međunarodne zajednice. Osim onoga što ste naveli, sve Kurtijeve akcije se mogu opisati u jednoj rečenici, on čini sve što može da Srbima na ovim prostorima učini život što težim pa i nemogućim. On želi etnički čisto Kosovo i Metohiju pripojeno Albaniji. To je fakat“, upozorio je Elek.

Na pitanje kako doći do knjiga i udžbenika, kada su „zakatančene“ prostorije „Službenog glasnika“, Elek ističe da je to svesni udar na kulturu i obrazovanje srpskog naroda.

„Priština želi da odseče Srbe od Srbije, da im uskrati i knjige i novine. To je nedopustivo, i mi ćemo se boriti da naš narod dobije pravo na obrazovanje i kulturu na svom jeziku. Naši sugrađani su primorani da udžbenike za svoju decu nabavljaju i donose krijući ih u svojim automobilima, kao da je period inkvizicije i nacističke Nemačke. To je tužna realnost u kojoj naš napaćen, ali hrabar narod živi i Bogu hvala, i našoj državi Srbiji na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, opstaje na ovim prostorima“, dodao je predsednik Srpske liste.

Kada je reč o prosveti i zdravstvu, ističe da su to dva stuba srpskog naroda na Kosovu, koje Priština želi da „ugura“ u svoj okvir sa ciljem da se ti najvažniji sistemi obesmisle.

Naglašava da će te institucije i dalje ostati vezane za Srbiju, koja neće dozvoliti urušavanje ovih sistema.

Elek je naveo i da na svim sastancima sa međunarodnim predstavnicima, Srpska lista ističe da bi ugrožavanje rada prosvete i zdravstva bilo apsolutno jasna poruka da je započelo etničko čišćenje srpskog naroda sa ovih prostora, pred očima čitavog sveta.

„Ujedno to je nešto na šta niko od nas ne bi bio spreman da gleda blagonaklono. Zar u 21. veku Srbi nemaju pravo da biraju ko će da ih leči i obrazuje? Pa i svi dosadašnji sporazumi jasno govore da je to izdvojen sistem od kosovskog koji po kvalitetu usluga koje pruža zaostaje uveliko“, ukazao je Elek.

Govoreći o poslednjim upadima u filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Penzijsko invalidskog osiguranja, kazao je da su ti upadi neosnovani, pod izgovorom imovinskog pitanja objekta u kom se institucije nalaze i samo su nastavak pritiska na srpski narod.

Te akcije su, kaže, izazvale opravdano uznemirenje srpskog naroda, jer predstavljaju direktan udar na institucije koje obezbeđuju zdravstvenu i socijalnu zaštitu i nisu ništa drugo do nastavak politike Aljbina Kurtija usmerene na proterivanje Srba sa Kosova.

„Želim da naglasim da Srbi neće biti uplašeni niti ostavljeni sami. Niko neće ostati bez svojih prava i usluga, a mi ćemo nastaviti da branimo naš narod i naše institucije. Pozivamo međunarodnu zajednicu da prestane da ćuti pred ovim nasiljem, jer ćutanje znači saučesništvo u progonu“, apeluje Elek.

Podseća da Priština uporno odbija da formira ZSO, iako je to obaveza iz Briselskog sporazuma.

„To je najjasniji pokazatelj da nema dobre volje. ZSO je formalno na stolu, ali u praksi Priština sve čini da to izbegne. Tu je pre svega odgovornost EU koja je bila garant formiranja ZSO. Oni su ti koji su dozvolili režimu u Prištini da 12 godina ne poštuje i ne ispunjava svoje obaveze. Mi ćemo nastaviti da insistiramo na formiranju ZSO, a pobeda Srpske liste u svih deset opština sa srpskom većinom je prvi preduslov“, rekao je Elek.

Na konstataciju da se sve više govori o novim akcijama, hapšenjima i čak pogromu, dok porodice u strahu napuštaju domove, Elek konstatuje da je strah realan i osnovan, jer narod živi pod stalnim pritiskom.

„Nažalost, te akcije su svakodnevne, i koriste Kurtiju da u nemogućnosti da svojim glasačima ponudi radna mesta, nove bolnice, škole, autoputeve ili perspektivu uopšte, koristi oprobani recept, a to je sticanje jeftinih političkih poena preko leđa našeg naroda. Srpska lista konstantno upozorava na ovo, ali međunarodna zajednica ćuti. Nama ostaje da se kroz institucije izborimo da zaštitimo naš narod, pa i tako što ćemo preuzeti vlast u onim institucijama koje sada na severu preko svojih poslušnika vodi Aljbin Kurti“, ponavlja Elek.

Više od 90 Srba nalazi se u zatvorima, mnogi pod drastičnim kaznama, a i on sam je pod sumnjom kosovskog pravosuđa, a Elek kaže da je to što se dešava klasičan politički progon.

„Srbi se privode, maltretiraju i osuđuju bez dokaza. I ja i moje kolege smo na udaru. Ali mi nećemo odustati. Nada postoji u snazi naroda i u podršci Srbije. I tada i sada znam da smo bili sa svojim narodom i pozivali na mir, i poštovanje potpisanih sporazuma. Nažalost, znamo i da ovo nije pitanje pravde i prava, već smišljenog progona od strane Prištine“, rekao je Elek.