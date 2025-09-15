Slušaj vest

Srpska lista održala je predizborni skup danas u Gračanici gde su predstavljeni kandidat za gradonačelnika ispred te stranke, kao i kandidati za odbornike Skupštine opštine.

Uz poruku „Poslušaj Srbiju, glasaj za Srpsku, zato što je srpska“, Srpska lista započela je predizbornu kampanju u Gračanici, gde je kandidat za gradonačelnika te stranke Novak Živić.

Živić je poručio da je potrebno jedinstvo glasača kako bi se odbranila Gračanica, i sva srpska mesta.

„Ovo je zemlja naših predaka, gde želimo da odgajamo našu decu i obezbedimo svima sigurnost, mir i budućnost. Ubeđen sam da srpski narod nema dilemu kome će dati svoj glas - Srpskoj listi, iza koje stoji Srbija, bez te podrške svi mi znamo šta bi bilo sa nama. Zato nemamo pravo na grešku. Pozivam vas, na izborima izađite i glasajte za Srpsku listu, kako za gradonačenika, tako i za odbornike. Samo jedinstveno i složno možemo graditi sigurnu i jaku Gračanicu“, kazao je Živić.

Povodom promene broja glasača u opštini Gračanica, Živić ističe da je to pokušaj da se albanizuje ta opština.

„Cilj je Albanaca i pojedinih srpskih političkih partija koji su projekat Prištine, da se što više silom, prisilno, prijave ovde i tako promene demografsku sliku opštine Gračanica i albanizuju Gračanicu, istakao je Živić.