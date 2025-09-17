Slušaj vest

Milović je, za RTS, rekao da je situacija veoma teška i da su alarmantni uslovi u kojima žive Srbi na Kosovu.

„Živimo u situaciji u kojoj smo suočeni sa svakodnevnim hapšenjima, optužnicama za ratni zločin, pokušaju promene etničke slike u Gračanici i Severnoj Mitrovici. Čini se sve da nam se oteža život na Kosovu i Metohiji i u tim uslovima treba da vodimo kampanju“, objasnio je on podsećajući da je Samoopredeljenje pokušalo da spreči Srpsku listu da učestvuje na predstojećim lokalnim izborima.

Podsetio je i na paljenje kola i objekata srpskih kandidata, te naglasio da će, uprkos takvoj situaciji, Srpska lista pokušati da istraje u vraćanju četiri opštine na severu i šest opština sa srpskom većinom južno od Ibra.

Milović je ukazao da je najteža situacija u Gračanici, gde je registrovano 4.500 novih glasača.

„Bez obzira što Albanci na parlamentarnom nivou ne mogu da se dogovore, sve stranke su u jednoj koloni kada je reč o izborima u Gračanici. To je poruka nama Srbima da moramo da budemo složni i jedinstveni“, podvukao je on.

Milović je rekao da se posebno na severu videlo kako funkcioniše kada „nelegalni gradonačelnici donose sve odluke bez saglasnosti i na štetu Srba“.

Sve to, kaže, ima jedan cilj, a to je da se Srbima oteža život.

Milović je ukazao da je rezultat takve politike odlazak Srba sa Kosova, i naveo da je oko 20 odsto napustilo sever.

Podsetio je da su Srbi napustili institucije kako bi ukazali na situaciju, u veri da će međunarodna zajednica ozbiljno shvatiti njihov vapaj.

„Nažalost nije bilo sluha i svedoci smo svega šta se dešavalo u protekle tri godine. Svaka priča predstavnika EU o multietničnosti i demokratiji padaju u vodu. Ako neko može sa par stotina glasova biti gradonačelnik kakva je to demokratija“, upitao je on.

Milović je izrazio uverenje da će Samoopredeljenje i Aljbin Kurti učiniti sve da se vrši pritisak na Srpsku listu.

Nova žalba Samoopredeljenja je, podvlači, još jedan vid pritiska na Srpsku listu.

„Oni znaju da je Srpska lista jedini garant opstanka Srba, da ima vezu, koju ne krijemo, sa Beogradom, i da će narod na lokalnim izborima dati glas našim predstavnicima. Njihove žalbe su pokušaj da se umanji značaj Srpske liste i da se na nju izvrši pritisak. Verovatno će takvih pokušaja biti u nastavku kampanje. Svakodnevno strahujemo koji će biti sledeći koraci premijera u ostavci do izbora 12. oktobra“, rekao je Milović.

On je podsetio da se pokusšava sprečiti izbora kandidata Srpske liste na mesto potpredsednika Skupštine, i to uz kršenje zakona i ustava.

„Poručuje se da mi Srbi na Kosovu i Metohiji nismo poželjni, odnosno da smo poželjni samo ako služimo Kurtiju“, kazao je Milović.

On je naveo da su gotovo sve srpske institucije, u kojima je radilo više hiljade ljudi, zatvorene i da su to eskalatorni potezi Kurtija, koji, iako je položio zakletvu za poslanika, i dalje sa svojim ministrima, kršeći ustav, nastavlja sa radom u vladi.

Milović je ukazao da su ostali samo obrazovanje i zdravstvo i da postoji strah da će Kurti i u toj oblasti nešto preduzeti.

„To bi bilo tragično. Mislim da međunarodna zajednica ne bi smela da to dozvoli. Ohrabruju izjave predstavnika Oebsa, Kvinte. Mnogo toga trebalo je da bude rešeno kroz Zajednicu srpskih opština. Videćemo šta će se desiti u periodu pred nama“, naglasio je on.

Milović je rekao da poruke i od SAD pokazuju da Kurti više nije pouzdan partner.

„Kosovo je izolovano i od SAD i EU, a znamo da je stvoreno zahvaljujući pre svega Americi. Prekid strateškog dijaloga je najjači udarac i poruka da se ne može nastaviti sa jednostranim i eskalatornim potezima, politikom mržnje prema Srbima. Umesto da se bavi poboljšanjem ekonomije Kurti samo gradi policijske baze na severu. Sever je okupiran policijskim snagama. Njemu je jedini cilj sever i za sve krivi Srbe“, objasnio je on.

Milović je ponovio da Srbi moraju da budu složni i jedinstveni i daju sve od sebe da se vrati deset opština.

Najavio je da će posle toga zajedničkim radom biti preduzeto sve da se ispravi naneta šteta.

„Pogledaćemo nezakonite odluke i staviti ih van snage. Radićemo u interesu svih građana, nećemo praviti razliku, kao što je to činjeno protekle tri godine u opštinama u kojima su Albanci zaposeli vlast“, zaključio je Milović.