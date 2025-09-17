Slušaj vest

Veliki broj građana okupio se kod spomenika kralju Milutinu u centru Zvečana, gde je bio postavljen promotivni štand Srpske liste, kako bi potpisali podršku kandidatu za gradonačelnika Dragiši Miloviću i kandidatima za odbornike u Skupštini opštine.

Milović se, u ime Srpske liste, zahvalio građanima na podršci i istakao da je ovo prilika da se čuju problemi i brige građana, kao i njihova očekivanja od predstojećih izbora. Kako je rekao, vreme je da se „zbiju redovi“ i napravi jedan tim.

„I taj jedan tim, siguran sam, da će 12. oktobra iznedriti pobedu. A ta pobeda znači da imamo legalnog i legitimnog gradonačelnika u opštini Zvečan, da imamo legalne i legitimne predstavnike – odbornike u lokalnom parlamentu koji će zastupati vaše interese. Imamo puno problema i u ovoj kampanji se susrećemo sa teškoćama. Teža je nego što je bila u februaru mesecu za parlamentarne izbore. Ali ćemo to izdržati, moramo da izdržimo. Jer mi smo ovde, u svom Zvečanu“, poručio je Milović.

Kako je naglasio, Srpska lista će svakoga dana biti na usluzi građanima, ne samo do izbora, već i nakon njih.

„Verujem da ćemo slogom i jedinstvom uspeti da donesemo pobedu za sve nas, ne samo za odbornike i gradonačelnika, već i za sve građane opštine Zvečan. Nećemo praviti diskriminaciju, nećemo praviti razlike ko je koje vere, da li je Srbin, Albanac, musliman, Bošnjak, Rom – biće to naši građani. Svi će imati ista prava. Živeo Zvečan, Zvečan je večan“, istakao je Milović.

Sa građanima su razgovarali i kandidati za odbornike u lokalnoj skupštini.

Kandidati Srpske liste za odbornike u opštini Zvečan su: Ivan Todosijević, Srđan Milosavljević, Marija Jovanović, Ivan Vasić, Luka Jovanović, Ivana Đokić, Radomir Vućović, Branislav Milić, Jelena Nikić, Predrag Radovanović, Miloš Radosavljević, Jasminka Mlađović, Časlav Sofronijević, Zoran Milentijević, Cveta Radovanović i Jelena Sedlarević.

Kako je najavljeno, štand Srpske liste biće postavljen i sutra na istom mestu.