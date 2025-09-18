Slušaj vest

Simić je optužen za delo „učestvovanje u masi koja čini krivično delo i huliganstvo“.

Osnovno tužilaštvo u Mitrovici u aprilu je saopštilo da je, u svojstvu osumnjičenog, tada ispitalo poslanika Srpske liste Slavka Simića, zbog sumnje da je organizovao napad na novinare 16. juna 2023. u Leposaviću, tokom posete bivšeg ministra Eljberta Krasnićija toj opštini.

Iz Srpske liste su još pre nekoliko meseci poručili da je optužnica protiv Simića izmišljenja i neisnovana i da predstavlja još jedan u nizu politički motivisanih postupaka usmerenih protiv srpskog naroda na Kosovu.

Istakli su tada da je Slavko Simić ugledni politički predstavnik, porodičan čovek i otac četvoro dece, jedan je od devet poslanika Srpske liste koji „odlučno odbija sve ucene i pritiske režima Aljbina Kurtija“.

„Tokom incidenta iz 2023. godine, što je potvrđeno i svedočenjima, snimcima i izjavama albanskih novinara, Simić je postupao smireno i odgovorno, pokušavajući da zaštiti sve prisutne, uključujući i novinarske ekipe“, istakla je Srpska lista u saopštenju sredinom juna.

Ukazali su tada i da je nasuprot Simiću, osoba koja je tog dana svojim delovanjem pogoršala situaciju bio ministar Eljbert Krasnići, „poznat po svojoj ulozi u podsticanju provokacija na severu Kosova i Metohije“.

„Očigledno je da je cilj ovakvih postupaka ućutkivanje legitimnih srpskih predstavnika, kriminalizacija srpske političke borbe i skretanje pažnje sa pravih izvora nestabilnosti na ovim prostorima“, uvereni su u Srpskoj listi.

Još tada su iz Srpske liste pozvali međunarodne predstavnike da reaguju.