„Nemam apsolutno nikakve veze sa tim slučajem i apsolutno sam nevin. Naravno da ću se u daljem postupku, kada dođe vreme za to, tako i izjasniti. Ja sam neko čija je životna i politička misija oduvek bila da pozivam na mir, na suživot, na djialog i rešavanje svih problema kroz institucije i nikako drugačije“, istakao je Simić novinarima.

Objasnio je da su njegovi osnovni principi i politički kodeks zasnovani na poštovanju novinarskog rada.

„Moji osnovni principi i moj politički kodeks se zasniva na tome da je novinar svetinja i da novinara ne sme niko da dira i tako sam se ophodio prema novinarima i na severu i na jugu. Kada god sam nailazio na albanske novinare na severu, tokom protesta prethodnih nekoliko godina, uvek sam im izlazio u pomoć i davao podršku i u tehničkom, i u svakom drugom smislu“, rekao je on.

Simić je dodao da je i ranije javno osudio ovaj napad, te da to čini i danas.

„Nemam apsolutno nikakve veze sa ovim incidentom. I tada sam se javno deklarisao i osudio taj napad. A, naravno, evo i danas ispred ovog osnovnog suda ovde u Mitrovici javno se deklarišem i najoštrije osuđujem napad na novinare i novinarske ekipe. Ja vas molim da transparentno izveštavate sa ovog procesa koji će se voditi protiv mene“, naglasio je Simić.

Na kraju je poručio da su pravda i istina na njegovoj strani i da veruje da će to i dokazati.

„Ja se ničega ne bojim, ničega se ne plašim, apsolutno sam nevin. Pravda i istina su na mojoj strani i ja sam uveren da ću pravdu i istinu dokazati“, kazao je Simić.

Suđenje poslaniku Srpske liste Slavku Simiću i Urošu Vukašinoviću, koji su optuženi zbog, kako je navedeno, napada na novinare 2023. godine u Leposaviću, odloženo je u Osnovnom sudu u Severnoj Mitrovici za 9 oktobar, jer advokatima optuženih nisu dostavljeni spisi predmeta na srpskom jeziku.