Slušaj vest

Carina tzv. Kosova oduzela je u četvrtak vozilo Vladici Ćirkoviću iz Gračanice, sa srpskim registarskim oznakama koje je dugi niz godina vozio sa ovlašćenjem.

Trajković je ispričao da su ga u četvrtak, dok se vraćao iz Severne Mitrovice, gde je išao kako bi se njegova ćerka upisala na fakultet, zaustavili pripadnici carine tzv. Kosova, rekli mu da napusti vozilo i upitali ga da je upoznat sa pravilom da se auto ne sme voziti uz ovlašćenje.

„Kada sam se vraćao zaustavilo me je vozilo carine, tražili su mi dokumenta, dao sam sve što su tražili. Pitali su me da li znam da od danas ne smem da vozim sa ovlašćenjem. Odgovorio sam da nisam znao, a da jesam ne bih krenuo, i da sam čuo na televiziji da to stupa na snagu od prvog novembra, i da sam mislio da imam vremena da preregistrujem vozilo, ili šta već, kako odluči prištinska vlast da se i ja ponašam po tom zakonu. Rekli su mi da pođem za njima, uzeli su mi dokumenta i ključeve i rekli su mi da sutra odem na carinu. Bio sam sa ćerkicom, ona se mnogo uplašila, dva puta sam je vodio kod lekara“, rekao je Ćirković.

Istakao je da je auto vozio osam godina i da nikada nije imao problema sve do danas.

„Prolazio sam prelaz stalno, nikada nisam imao problema sa tzv. kosovskom policijom, ali šta se danas desilo ne znam. Danas su mi uzeli kola, da li će sutra dete, da li će mene da proteraju, ne znam. Ja želim da živim na KiM, ovde radim, imam osmočlanu porodicu, to vozilo sam koristio za lične potrebe. Sestra mi je bolesna, večeras joj se stanje pogoršalo, morao sam da zovem komšije i Hitnu pomoć da dođu kući da je pregledaju, majka mi je takođe bolesna... Ne znam kuda ovo vodi, da li neko ovo vidi, je l' neko o ovome zna" upitao je Ćirković.

Ćirković je od carinika dobio i obaveštenja o vozilima koja su registrovana van tzv. Kosova u kojima se navodi da se takvim vozilom ne sme upravljati na tzv. Kosovu bez prisustva vlasnika.

Policija za region Sever je saopštila u petak da od 1. novembra vlasnici vozila sa stranim tablicama ne mogu da učestvuju u saobraćaju na tzv. Kosovu duže od tri meseca.