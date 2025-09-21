Slušaj vest

Liturgiju u manastiru Gračanica kojoj su, pored velikog broja vernika, prisustvovali i lokalni zvaničnici, služio je mitropolit Teodosije uz sasluženje sveštenstva i monaštva Eparhije raško-prizrenske.

Vladika Teodosije je u svojoj besedi podsetio na to da je Kralj Milutin podigao mnogo hramova i mnoge obnovio, od kojih su mnogi od njih posvećeni Presvetoj Bogorodici. Dodao je da je manastir u Gračanici njegov poslednji hram koji je izgradio i da je on kruna njegovog celog stvaralaštva.

Vladika je poručio da ono što nam je ostavljeno, treba da znamo i da sačuvamo.

„I mi, braćo i sestre, treba da znamo šta smo primili. I da znamo šta treba da sačuvamo, da ostavimo sve svoje, one sebične, uske interese i da gledamo na ono što je naše zajedničko. Ne samo ovo sad, nego ono što smo bili i što treba da budemo i u budućnosti, da prevaziđemo sve razlike, sve sukobe. Mnogo se govori o jedinstvu, o slozi, ali i drugi se udružuju da budu jedinstveni. Ali u čemu? Mi treba da budemo u jedinstvu sa Bogom, na ovom mestu, a onda ćemo biti i u jedinstvu jedni sa drugima. Moramo da sačuvamo sve ovo što nam je Bog dao“, rekao je vladika Teodosije u besedi.

Dodao je i da je danas slava opštine Gračanica.

„Svi smo se danas ovako lepo sabrali, ovde u hramu, kako to priliči i kako treba da bude, da se molimo da nam Gospod pomogne da sačuvamo sebe na prvom mestu. Nemojte misliti da će nam neko drugi pomoći ako sami sebi ne pomognemo. Nemojte misliti da nam drugi mogu nauditi onoliko koliko sami sebi možemo nauditi. A treba da smo svesni i prvo da budemo jedinstveni u Bogu, a onda da nas ta sila Božja sveže, jedne sa drugima, i da gledamo u budućnost, kako su naši vladari gledali. Da prevaziđemo trenutnu sadašnjost. Nije bitno šta ćemo danas jesti, šta ćemo obići. Bitno je kako će nam biti sutra i našoj deci. I mnogo puta da se nesebično žrtvujemo, da imamo samo ljubav, da ne gledamo sebe, nego da gledamo ono što nama pripada kao narodu, kao zajednici, a svakako da gledamo i druge, da ih ne preziramo i ne mrzimo. Tu ljubav da nam podari Gospod molitvama, Presvete Bogorodice, i onda ćemo i živeti i istrajati u vekove“, poručio je vladika Teodosije.

Predsednica opštine Gračanica Ljiljana Šubarić je nakon rezanja slavskog kolača poželela da Presveta Bogorodica svima donese zdravlje, mir i istajnost.

„Da ostanemo na našim ognjištima, da našu Gračanicu gradimo još lepše i jače jer Gračanica je naša snaga, naše srce. Ko čuva Gračanicu, čuva svoje ognjište, čuva svoje poreklo i čuva svoju budućnost“, poručila je Šubarić.

Skupština opštine Gračanica je 2015. godine odredila 21. septembar, odnosno Malu Gospojinu za Dan opštine.

U 12.30 časova će u Domu kulture Gračanica povodom Dana opštine biti održana i svečana akademija.