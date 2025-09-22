Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković naveo je da kada Albanac kamenuje pun autobus srpskih hodačasnika dobije prijavu za oštećenje imovine, a da kada Srbin nosi majicu sa likom kneza Lazara, ide pravo u zatvor uz optužbu za širenje nacionalne i verske netrpeljivosti.
direktor kancelarije za kim
DVA ARŠINA KURTIJEVOG PRAVOSUĐA Petković: Albancu za kamenovanje prijava za oštećenje imovine, Srbinu zatvor za majicu sa likom kneza Lazara
Slušaj vest
„Kad Albanac kamenuje pun autobus srpskih hodačasnika u južnoj KM, dobije prijavu za oštećenje imovine. Kad Srbin nosi majicu sa likom kneza Lazara, ide pravo u zatvor uz optužbu za širenje nacionalne i verske netrpeljivosti. Tako izgleda Kurtijeva „vladavina prava“, napisao je Petković na društvenoj mreži „X“.
Podsetimo, u nedelju je kamenovan autobus sa srpskim hodočasnicima u Južnoj Mitrovici koji su otišli da posete Crkvu Svetog Save u tom delu grada.
Kosovska policija privela je 6. septembra u Leposaviću dvadesetosmogodišnjeg L. M. zato što je na sebi nosio majicu sa mapom Kosova i likom cara Lazara.
Kurir.rs/Kosovo Online
BONUS VIDEO
Reaguj
Komentariši