„Kad Albanac kamenuje pun autobus srpskih hodačasnika u južnoj KM, dobije prijavu za oštećenje imovine. Kad Srbin nosi majicu sa likom kneza Lazara, ide pravo u zatvor uz optužbu za širenje nacionalne i verske netrpeljivosti. Tako izgleda Kurtijeva „vladavina prava“, napisao je Petković na društvenoj mreži „X“.

Podsetimo, u nedelju je kamenovan autobus sa srpskim hodočasnicima u Južnoj Mitrovici koji su otišli da posete Crkvu Svetog Save u tom delu grada.

Kosovska policija privela je 6. septembra u Leposaviću dvadesetosmogodišnjeg L. M. zato što je na sebi nosio majicu sa mapom Kosova i likom cara Lazara.

