Predsedstavnici Srpske liste obišli su Istok, a zatim i Vidanje u opštini Klina, gde su posetili Vulićeviće.

„Ja sam i u razgovoru sa njima ponovio da dolazim u bogate srpske porodice koje imaju po četvoro i više dece, što znači da Srbi na ovim prostorima imaju osiguranu i budućnost“, rekao je Simić.

Foto: Kosovo online printscreen

On je dodao da su Srpska lista, država Srbija i Kancelarija za Kosovo i Metohiju uvek bile i uvek će biti uz svoj narod, što na terenu daje rezultate.

„Naš narod opstaje u izuzetno teškim uslovima, ali ostaje i čuva srpsko ime i prezime na ovim prostorima. S druge strane, ono što smo pre svega promovisali u ovoj kampanji jeste da možemo složno do pobede u svih 10 opština sa srpskom većinom, ali u devet opština u kojima su Srbi manjina i u kojima se borimo za odbornička mesta kako bi institucionalno zaštitili Srbe.

Foto: Kosovo online printscreen

Metohija je naša duhovna i kulturna kolevka, srce Kosova i Metohije i zato sam posebno počastvovan što sam danas ovde sa našim narodom, da zajedno sa njima podelimo ovaj dan i da se zajedno izborimo da 12. oktobra pobedom na izborima nastavimo dalja ulaganja i nastavimo dalju borbu za naš narod“, kazao je Simić.