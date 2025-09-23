Slušaj vest

Za nešto više od mesec dana, na snagu stupa odluka Prištine kojom se zabranjuje upravljanje vozilima sa srpskim registarskim tablicama, kao i vožnja na osnovu ovlašćenja. Pored toga, uvedena je i nova uredba o boravku za lica koja ne poseduju tzv. kosovska dokumenta. Ove mere dodatno pogoršavaju i onako težak položaj Srba na Kosovu i Metohiji.

Odluka kojom se sva lica u ovom trenutku koja ne posjeduju tzv. koska dokumenta svrstavaju u kategoriju stranih lica, ima za cilj da u što većoj meri oteža položaj Srba na teritoriji Kosova i Metohije.

Bez obzira što zamenik komandira policije za region Sever, Veton Ešljani za Kurir televiziju kaže da ona nema represivni karakter, situacija na terenu je sasvim drugačija:

Veton Eljšani Foto: Kurir Televizija

- Ako Srbin iz Srbije dolazi i želi da radi ovde, on treba posle tri dana boravka da dolađe u policijsku stanicu da uzme neki dokument gde on stanuje i zašto je dolazio. Zatim mora da ide u Ministarstvo unutrašnjih poslova, što je ovde blizu opštine Sever, i tamo će da mu kažu koji dokumenti su mu potrebni. Mi smo već dali neke brošure i to na celom Severu. To se zove kratkoročni boravak. A onda posle godinu dana, uzima još godinu i još godinu, pa onda to ide isto i za ljude koji su udati ili oženjeni ili oni koji rade ili studiraju.

U nevladinim organizacijama vlada mišljenje da je to još jedan dodatni pritisak na Srbe na Kosovu i Metohiji, postavljajući pitanje kako je ovakva mera doneta odmah nakon sezone godišnjih odmora i boravka velikog broja ljudi s ovih prostora koji rade u zemljama Zapadne Evrope.

Odluka je usmerena prema srpskim studentima

Aleksandra Apajić Foto: Kurir Televizija

Aleksandar Apajić smatra da će ovakva uredba najviše pogoditi studente koji se školuju na Prištinskom univerzitetu u severnom delu Kosovske Mitrovice:

- Nije slučajno da se ova odluka primenjuje sad posle letnjih praznika, jer zamislite da je od svih onih Albanaca koji dolaze iz inostranstva tokom leta traženo da se posle tri dana prijave u policiju, sređuju dokumentaciju. Institucije su sačekale da prođe taj talas albanske dijaspore koji dolazi i sada kada treba da dođu srpski studenti i kada treba da dođu ljudi iz Srbije, sada sprovode ovu meru, ja mislim ciljno baš na studente i na fakultete da bi se smanjio broj ljudi koji će doći.

Podsećamo, odluka o dokumentima kao i najava zabrane srpskih registarskih tablica i vožnje bez ovlašćenja prema najavama iz Prištine stupa na snagu 1. novembra.

JOŠ JEDAN POKUŠAJ PRIŠTINE DA OTEŽA POLOŽAJ SRBA NA KOSOVU I METOHIJI! Uvedene mere licima koja ne poseduju kosovska dokumenta: Studentima se otežava boravak! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs