Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u Njujorku na 80. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. U centru pažnje njegovih susreta i razgovora su tri ključne teme: status Kosova i Metohije, položaj Republike Srpske i posledice američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije.

Gosti koju su na ovu temu govorili u emisiji "Usijanje" bili su: Milovan Božinović, bivši ambasador u Nemačkoj, Branimir Đokić, analitičar i Perko Matović, Centar za nacionalnu politiku.

- Kosovo odavno nije u centru pažnje Ujedinjenih nacija a istina je da će se tema Kosova postaviti u jednom ambijentu jedne erozije autoriteta Ujedinjenih nacija. U momentu kada je problem Palestine i Izraela u prvom planu, mislim da nema mesta za naš problem i malo ko će se tu pokrenuti. Ja očekujem da će ta tema biti u razgovoru sa Rubiom, ali nadam se i da će biti u zvaničnom govoru Generalne skupštine. Ali, ne vidim da vlada raspoloženje da se nešto suštinski promeni - kaže Božinović i dodaje:

- Te debate su vrlo kratke i predvidive u Savetu bezbednosti, ali ako je nešto moguće postići, to je u bilateralnom razgovoru sa onima koji se nešto pitaju. Moramo ptihvatiti činjenicu da zapadne zemlje smatraju da je kosovski problem rešen i da tu nema više šta da se radi. Tragičan je položaj srpskog naroda na Kosovu, a ta tema je kontraverzna jako. Mi moramo sami početi dijalog sa kosovskim vlastima koje su takve kakve su.

Cilj je reintegracija celokupnog Kosova i Metohije

- Mi smo i za vreme Bajdenove administracije imali te deklarativne sankcije, da se najviši zvaničnice SAD neće sastajati sa kosovskom vladom, dok ne promeni svoj stav prema, kako oni kažu, srpskoj manjini. Ja koji zastupan srpski prirodni stav, koji se naziva maksimalističkim stavovom, smatram da se preterano radujemo prilično glupim i površnim izjavama koje dolaze sa zapada. Mi se radujemo nekim njihovim rečima i nadamo se da su nešto shvatili, oni ne shvataju ništa, već oni samo potvrđuju naš loš status tamo - kaže Matović i dodaje:

- Pitanje rešenja Kosova je na mikro planu. Mi moramo da prihvatimo da su te četiri opštine trebale da pripadaju centralnoj Srbiji a ne autonohnoj pokrajini. Cilj svakog Srbina mora da bude reintegracija celokupnog Kosova i Metohije. Na koji način? Postoje opcije. Ja zbog toga i podržavam Briselski sporazum. On ne narušava srpski suverenitet kada bi do slovce bio sproveden.

Amerika i problem Republike Srpske

Predsednik Vučić će pored Kosova i Metohije, govoriti i o položaju Republike Srpske:

- Ujedinjene nacije tu ne mogu ništa. Ako ne možeš da sprovedeš sankcije za nešto, to je onda mrtvo slovo na papiru. Što se tiče zapadne politike, oni gledaju na Republiku Srpsku kao na integralni deo Bosne i Hercegovine. Svaka mogućnost da se Republika Srpska odvoji i pripoji Srbiji može samo da izazove novi egzodus srpskog stanovništva i oni to neće nikada dopusti. Oni neće novu Republiku srpsku na Kosovu i Metohiji - kaže Đokić i dodaje:

- Amerika gleda na problem Bosne i Hercegovine, kroz ruski hibridni uticaj u tom regionu. Rusi pokušavaju svakako da kroz naglašavanje unutrašnjih problema u pojedinim državama spreče njihovu integraciju i globalizaciju. Glavno je pitanje da li su SAD i Evropska unija naši saveznici ili nisu? Mi hoćemo evropsku pomoć, a ne vidim da mi ovde želimo da budemo njihov strateški partner i saveznik.

