Piše ovako: „Sadržaji političkog spota, emitovanog uz korišćenje reči: „kako trpeti teror“ i „ponovo uspostavimo slobodu“, su izrazi koji su u suprotnosti Ustavnom poretku Kosova. Nastavlja se dalje: „Medijima se momentalno zabranjuje da emituju ovaj sadržaj, jer kako oni kažu: „takvi sadržaji mogu da dovedu do prekida dozvole koju oni imaju za emitovanje svog programa“.

„Ovo predstavlja pritisak na Srpsku listu i on se sprovodi nad našim političkim subjektom, a sve sa ciljem kako bi se obeshrabrili da na izborima 12. oktobra odnesemo pobedu i donesemo je srpskom narodu i da ponovo oslobodimo opštine na severu. Ja se 12 godina bavim politikom i ne znam koji bolji termin mogu da upotrebim kada neko neosnovano hapsi naše ljude, prebija našu decu, upucava decu za Badnji dan ili na Bistričkom mostu osim da je to teror i ogoljeno nasilje za koje do dana današnjeg niko nije kažnjen. Zato ću još jednom ponoviti: To jeste teror i pobedom Srpske liste na izborima 12. oktobra i pobedom naših kandidata za odbornike i gradonačelnike, uspostaviće se sloboda u četiri opštine na severu“, zaključio je Simić.