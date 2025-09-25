ZABRANJEN PREDIZBORNI SPOT SRPSKE LISTE: Simić otkrio šta su naveli kao razlog (VIDEO)
„Upravo smo obavešteni od medija koji prate izbornu kampanju da je još jednom, u najnovijem izbornom ciklusu, zabranjena upotreba spota Srpske liste. Ovoga puta, Nezavisna komisija za medije se direktno uključila u političku kampanju kršeći sopstvene zakone“, izjavio je Simić.
On je proičitao šta je stiglo medijima koji emituju spot Srpske liste.
Piše ovako: „Sadržaji političkog spota, emitovanog uz korišćenje reči: „kako trpeti teror“ i „ponovo uspostavimo slobodu“, su izrazi koji su u suprotnosti Ustavnom poretku Kosova. Nastavlja se dalje: „Medijima se momentalno zabranjuje da emituju ovaj sadržaj, jer kako oni kažu: „takvi sadržaji mogu da dovedu do prekida dozvole koju oni imaju za emitovanje svog programa“.
Dodao je da je u pitanju pritisak usmeren na Srpsku listu.
„Ovo predstavlja pritisak na Srpsku listu i on se sprovodi nad našim političkim subjektom, a sve sa ciljem kako bi se obeshrabrili da na izborima 12. oktobra odnesemo pobedu i donesemo je srpskom narodu i da ponovo oslobodimo opštine na severu. Ja se 12 godina bavim politikom i ne znam koji bolji termin mogu da upotrebim kada neko neosnovano hapsi naše ljude, prebija našu decu, upucava decu za Badnji dan ili na Bistričkom mostu osim da je to teror i ogoljeno nasilje za koje do dana današnjeg niko nije kažnjen. Zato ću još jednom ponoviti: To jeste teror i pobedom Srpske liste na izborima 12. oktobra i pobedom naših kandidata za odbornike i gradonačelnike, uspostaviće se sloboda u četiri opštine na severu“, zaključio je Simić.
Kako su naglasili iz Srpske liste, medijima koji emituju predizborni spot te stranke preti se kaznama i oduzimanjem licence.
Kurir.rs
BONUS VIDEO: