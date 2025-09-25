Slušaj vest

Od 1. novembra stupa na snagu uredba tzv. vlade Kosova kojom će sve osobe koje na teritoriji Kosova i Metohije ne poseduju kosovska dokumenta morati da se prijave u policijske stanice da dobiju određene papire. U ovom trenutku možda najveći problem imaju mladi ljudi koji studiraju na Prištinskom univerzitetu u severnom delu Kosovske Mitrovice.

Kolika je njihova zabrinutost, kako naći rešenje, šta kaže u razgovoru sa svojim profesorima za Kurir televiziju, rekla nam je profesor dr. Tatjana Novaković, dekanka Medicinskog fakulteta u severnom delu Kosovske Mitrovice.

Foto: Kurir Televizija

- Razgovaramo sa njima, zato što je to nova tema koja se nametnula poslednjih dana. Kao što znate, univerzitet je jedna stara ustanova koja ima dugu tradiciju i koja školuje oko 6.000 mladih ljudi. Pri tome, na univerzitetu radi preko 1.000 radnika, profesora i administrativnih radnika i univerzitet ima 10 fakulteta. Na preko 100 programa se školuju ti naši mladi ljudi i naši profesori rade na njima - kaže Novaković i dodaje:

- Tako da ovom uredbom koja je najavljena, mnogi od njih će zaista imati mnogo problema vezanih za svoj boravak na ovim prostorima. Naši studenti nisu samo sa ovih prostora, mnogo je studenata iz naše zemlje Srbije, iz Crne Gore, Makedonije. Ništa manje nisu ugroženi ni naši profesori i administrativno osoblje, zato što mnogi od njih nemaju kosovsko državljanstvo.

Dodatnu zabrinutost svakako izaziva i sve češća najava takozvane integracije medicinskog fakulteta i uopšte medicinskog osoblja i kadra u severnom delu Kosovske Mitrovice. Nedavno se dogodio i iznenadni upad u obezbeđenje.

- Lično sam veoma zabrinuta. Mi koji ovde živimo i radimo mnogo smo uložili u svoj posao, mnogo smo uložili u život i naša želja je definitivno da ostanemo ovde, da živimo i radimo. Sve ove najave kod svih nas izazivaju uznemirenje i jedan osećaj nesigurnosti i neizvesnosti. Ja se zaista nadam da do toga neće doći i da ćemo mi nastaviti sa svojim radom i životom onako kako smo i do sada živeli i radili.

