Slušaj vest

Potpredsednik Srpske liste Igor Simić, kadidat za gradonačelnika Zubinog Potoka Miloš Perović i kandidati za odbornike Srpske liste za Skupštinu opštine Zubin Potok uručili su ključeve nove kuće četvoročlanoj porodici Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok.

Igor Simić poručio je da je veliki broj kuća izgrađen zahvaljujući državi Srbiji i Kancelariji za Kosovo i Metohiju, i da će se sa time nastaviti.

- Kada govorimo o stambenim pitanjima hoću da naglasim da, zahvaljujući pomoći naše države i Kancelarije za Kosovo i Metohiju, u ovoj godini izgrađeno je ili su u procesu izgradnje 252 kuće. Takođe, dodeljuje se građevinski materijal širom prostora Kosova i Metohije, ili je dodeljeno ili u procesu dodele, 158 paketa građevinskog materijala, što govori da brinemo o svakom čoveku, trudimo se da svaki Srbin ima uslove ѕa život koji su dostojni čoveku u 21. veku - rekao je Simić.

Kako je dodao, u razgovoru sa meštanima obavešten je da se mnogi suočavaju sa administrativnim problemima, i dodao da su zbog toga lokalni izbori važni.

- Ljudi ne mogu da izvade kosovska lična dokumenta, nemaju pravo da glasaju, nemaju pravo da poseduju imovinu. To su problemi koje će novi gradonačelnici rešavati nakon izbora i zato je važno da pokažemo slogu i jedinstvo kako bi mogli da budemo u situaciji da rešavamo sve te probleme koji su se nagomilali tri godine od kako su na vlasti, u opštinama na severu, nelegalni gradonačelnici. Zato još jednom čestitam na novoj kući i verujem da su uslovi mogo bolji nego što su bili ranije i, kao što rekoh, ovo su neke prilike da kada se bavite politikom možete da budete srećni - poručio je Simić.

Domaćin Miroslav Rašković zahvalio je članovima Srpske liste, Kancelariji za Kosovo i Metohiju i svima koji su pomogli, dok je njegova supruga Fljora istakla da im pomoć znači mnogo.

- Pomoć nam mnogo znači. Mi sami nikada ne bismo mogli da obezbedimo sredstva za izgradnju kuće. Mnogo nam znači što će naša četvoročlana porodica imati novi dom - kazala je ona.