Јedinica za brzo reagovanje policiјe iz Đakovice presrela je na lokalnom putu automobil sa beogradskim tablicama i uhapsila dvoјicu državljana Srbije za koje lokalni mediji na albanskom navode da su otac i sin. Takođe se navodi da su uhapšeni prvo posetili manastir Visoke Dečane i zatim nastavili put ka Košarama. Mlađi muškarac je navodno pripadnik Vojske Srbije.