Takozvana kosovska policiјa uhapsila je u subotu dvojicu Srba na putu ka karauli Košare!

Јedinica za brzo reagovanje policiјe iz Đakovice presrela je na lokalnom putu automobil sa beogradskim tablicama i uhapsila dvoјicu državljana Srbije za koje lokalni mediji na albanskom navode da su otac i sin. Takođe se navodi da su uhapšeni prvo posetili manastir Visoke Dečane i zatim nastavili put ka Košarama. Mlađi muškarac je navodno pripadnik Vojske Srbije.

Na snimcima se vidi da su pripadnicima takozvane kosovske policije sumnjive bile ikonice odnosno zastavice Srbije i jedan grb OFK Beograda koje su proglasili "nacionalističkim simbolima" dok je vozilo koјim su državljani Srbije putovali oduzeto i odšlepovano.

Kurir/Telegraf

