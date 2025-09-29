Slušaj vest

Radojević je, za RTS, podsetio da su pre tri godine na čelu četiri opštine na severu, sa svega stotinak glasova, došlo građanima nepoznati, ali Aljbinu Kurtiju poznati ljudi.

„Prethodne tri godine građani trpe teror, koji je krenuo oduzimanjem zgrada u kojima su delovale srpske institucije, nastavljeno je masovnim zatvaranjem objekata, usledilo je oduzimanje stanova i kuća u kojima su živeli pod izgovorom da nemaju dokaz o poreklu imovine. Nastavilo se političkom represijom i upadima u institucije, hapšenjima mladih koji su nosili majice navijačkih grupa, oduzimanjem hale sportova, kako bi zabranili deci da se bave sportom. U prethodne tri godine i sportski i kulturno umetnički život zamro je na severu Kosova.

Zabranjeno je našoj deci da se takmiče i učestvuju na turnirima koje organizuje Srbija, glumcima da posećuju Kosovo i Metohiju. Jednom rečju sprovedena je opšta administrativna i policijska represija na severu Kosova“, objasnio je on.

Radojević istakao je da su zbog toga ovi izbori važni za građane koji s pravom očekuju da se sve ovo zaustavi i situacija vrati u normalu, da im se omogući normalan život i pravo na slobodu govora.

Upitan koliko je nefer izborna utakmica u kojoj učestvuje, Radojević je rekao da je situacija izuzetno teška.

„Nije tajna da od dolaska na vlast Kurti pokušava da zabrani Srpsku listu. Naši kandidatu su pod konstatnim pritiskom i i izloženi su pretnjama organa pravosuđa u Prištini. Međutim, sigurno je da građani očekuju slobodu u svojim opštinama“, podvukao je on.

Radojević je, kao primer borbe protiv Srpske liste, naveo da se u opštini Severna Mitrovica, koja je najmanja, za predsednika kandiduje deset kandidata i 13 odborničkih lista.

„Sve te liste, pa čak i one koje se nazivaju srpskim su protiv Srpske liste. U svojim programnima i nastupima nijednom rečju ne kritikuju opštinske odluke i odluke Aljbina Kurtija, već sav napor ulažu u napad na Srpsku listu. Nije tajna da Kurti pokušava da ugasi opštinu Severna Mitrovica i pripoji je Južnoj Mitrovici“, kritikovao je on.

Prema njegovim rečima građani su svesni značaja predstojećih izbora i izrazio je uverenje da će dati glas Srpskoj listi kako bi oslobodila Severnu Mitrovicu i ostale opštine na Kosovu.

Radojević je ukazao da su Srbi, kada su 2022. napustili institucije ukazujući na težak položaj srpskog naroda, verovali da će na to reagovati međunarodna zajednica.

„Očekivali smo Kfora i predstavnika Kvinte. Nažalost videli smo da osim anemičnih saopštenja Srbi na Kosovu i Metohiji nikakvu konkretnu pomoć nisu dobili. A očekivali smo je. Te 2022.godine sa otvaranju policijskih baza ukazali smo na ozbiljnost momenta. Nažalost videli smo da od predstavnika međunarodne zajednice ne možemo očkeivati pomoć. Ostalo je da građani na ovim izborima izaberu svoje predstavnike i da nastavimo kroz institucije da se borimo za njihova prav“, objasnio je on.

Radojević je kazao da je najnovija odluka nezavisne komisije za medije samo još jedna u nizu kojom se vrši pritisak na Srpsku listu i Srbe.

„Zamislite ne smemo koristiti reč teror, a šta je to što građani preživljavaju ovde. To je nastavak pritiska koji traju od dolaska Kurtija na vlast. Sigurno je da Kurti neće stati i ko zna šta će mu još pasti na pamet samo da bi onemogućio dolazal Srpske liste na vlast“, rekao je on.

Radojević je naglasio da je jedina konstanta, u ovim teškim vremenima, uvek bila stalna podrška Srbije, predsednika, vlade i Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

„Uprkos svim pritiscima koje trpimo država Srbija bila je sve vreme uz svoje građane. Država Srbija je prisutna u onoj meri u kojoj joj okolnosti dozvoljavaju. Glas za Srpsku listu je glas za državu Srbiju“, podvukao je on.