Nepoznata lica su jutros došla kombijem i uklonila znak kod prvog kružnog toka na ulazu u grad.

Tzv. kosovska policija bila je prisutna na licu mesta.

Uklonjen znak Volim K. Mitrovicu Foto: Printscreen/Kosovo Online

Ovaj znak postavljen je u avgustu 2020. godine u sklopu druge faze izgradnje kružnog toka na raskrsnici ulica Kralja Petra Prvog i Knjaza Miloša.

Kosovo Online

