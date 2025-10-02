U Severnoj Mitrovici jutros oko 9.30 časova uklonjen je znak „ Volim K. Mitrovicu“ koji se nalazio u Ulici Kralja Petra Prvog.
UDAR NA SVE ŠTO JE SRPSKO: Tužne slike, uklonjen znak "Volim Kosovsku Mitrovicu" uz prisustvo policije (FOTO)
Nepoznata lica su jutros došla kombijem i uklonila znak kod prvog kružnog toka na ulazu u grad.
Tzv. kosovska policija bila je prisutna na licu mesta.
Uklonjen znak Volim K. Mitrovicu Foto: Printscreen/Kosovo Online
Ovaj znak postavljen je u avgustu 2020. godine u sklopu druge faze izgradnje kružnog toka na raskrsnici ulica Kralja Petra Prvog i Knjaza Miloša.
Kurir.rs/Kosovo Online
