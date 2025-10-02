Slušaj vest

Član Predsedništva Srpske liste i kandidat za gradonačelnika Severne Mitrovice Milan Radojević izjavio je danas da je uklanjanje natpisa "Volim Kosovsku Mitrovicu", koji je bio postavljen u severnom delu tog grada, još jedna provokacija režima Aljbina Kurtija i odlazećeg gradonačelnika sa ciljem da se izazove destabilizacija.

Radojević je pozvao građane da izađu na lokalne izbore 12. oktobra i da, kako je rekao, vrate grad u srpske ruke i u ruke onih koji vole Mitrovicu.

- Još jedna provokacija Kurtijevog režima i odlazećeg gradonačelnika. Naime, skida se znak koji svi Mitrovčani u ovom gradu vole - ukazao je Radojević, navedeno je u objavi Srpske liste na Instagramu.

Pozvao je građane da ostanu mirni i da ne nasedaju na provokacije, a da svoju volju iskažu na izborima 12. oktobra.

- Mitrovčani će pokazati koliko vole svoj grad i vratiti grad u prave ruke. Uklanjanjem natpisa "Volim Kosovsku Mitrovicu" Kurtijev režim i odlazeći gradonačelnik pokazuju koliko mrze naš grad. Zato, Mitrovčani, 12. oktobra svi zajedno, složno, jedinstveno, pokažimo koliko volimo naš grad, da naš grad vratimo Mitrovčanima i u prave ruke - poručio je Radojević.