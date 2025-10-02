tužne scene
SRAMNO! Umesto uklonjenog znaka na ćirilici "Volim K. Mitrovicu", radnici postavili novi na latinici, uz srce u zelenoj boji
Slušaj vest
U Severnoj Mitrovici danas prepodne uklonjen je znak „Volim K. Mitrovicu“ koji se nalazio u Ulici Kralja Petra Prvog, koji je bio na ćirilici, a radnici su sada postavili novi na latinici na kojem piše samo „Mitrovica“.
Pored natpisa Mitrovica, na novom znaku vidljivo je i srce, sada zelene mesto crvene boje, kao i mesto na kom bi trebalo da bude grb grada.
Natpis postavljaju radnici privatne firme koji nisu želeli da pričaju sa novinarima.
Znak koji je uklonjen danas prepodne postavljen je u avgustu 2020. godine u sklopu druge faze izgradnje kružnog toka na raskrsnici ulica Kralja Petra Prvog i Knjaza Miloša.
Reaguj
Komentariši