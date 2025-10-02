Slušaj vest

U Severnoj Mitrovici danas prepodne uklonjen je znak „Volim K. Mitrovicu“ koji se nalazio u Ulici Kralja Petra Prvog, koji je bio na ćirilici, a radnici su sada postavili novi na latinici na kojem piše samo „Mitrovica“.

Pored natpisa Mitrovica, na novom znaku vidljivo je i srce, sada zelene mesto crvene boje, kao i mesto na kom bi trebalo da bude grb grada.

Natpis postavljaju radnici privatne firme koji nisu želeli da pričaju sa novinarima.