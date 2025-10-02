RADOJEVIĆ: Još jedna provokacija Kurtija i odlazećeg gradonačelnika Atića, skinut znak koji svi Mitrovčani vole
Radojević je rekao da je skinut znak koji svi Mitrovčani vole.
„Ovo je još jedna u nizu provokacija kojom pokušavaju da destabilizuju naš grad. Pozivamo građane Severne Mitrovice da ostanu mirni, da ne nasedaju na provokacije i da svoju volju iskažu na izborima 12. oktobra, kada ćemo naš grad vratiti našim ljudima. Mitrovčani će pokazati koliko vole ovaj grad. Na ovom mestu se nalazio natpis Ja volim Kosovsku Mitrovicu. Kurtijev režim i odlazeći gradonačelnik Erden Atić su pokazuju koliko mrze naš grad. Zato Mitrovčani, 12. oktobra, svi zajedno, složno i jedinstveno, pokažimo koliko volimo naš grad, i da naš grad vratimo u prave ruke“, naveo je Radojević u objavi na Instagramu.
U Severnoj Mitrovici jutros oko 9.30 časova uklonjen je znak „ Volim K. Mitrovicu“ koji se nalazio u Ulici Kralja Petra Prvog.
Nepoznata lica su jutros došla kombijem i uklonila znak kod prvog kružnog toka na ulazu u grad. Policija je bila prisutna na licu mesta.
Kurir.rs