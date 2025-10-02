Slušaj vest

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je na tribini u Nišu da je izlazak interno raseljenih lica na lokalne izbore 12. oktobra na Kosovu od presudnog značaja, istakavši da "pobeda Srpske liste znači pobedu nacionalnih interesa i opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji".

Pored Petkovića, tribini su prisustvovali Dragoslav Pavlović, gradinačelnik Niša, Dušica Popović, zamenik komesara za izbegla i raseljena lica i Miloš Stojković iz Svepravoslavnog nacionalnog saveta.

Petković se najpre zahvalio gradonačelniku Niša na prijemu i kontinuiranoj podršci kada se govori o interno raseljenim licima sa KiM.

"Hvala vam što razumete situaciju u kojoj se danas nalaze Srbi na Kosovo i Metohiji, što nesebično pomažete kako bi zajedničkim snagama uspeli da se izborimo sa svim izazovima i ostvarimo pobedu i za naš narod i za našu državu Srbiju", rekao je Petković.

Foto: Kosovo Online

Direktor Kancelarije za KiM kazao je potom da ovih dana putuje po centralnoj Srbiji i razgovara sa interno rasteljenim licima sa prostora KiM kako bi razgovarali o predstojećim lokalnim izborima 12. oktobra koji se održavaju na KiM. Dodao je da je tim povodom i danas u Nišu i pozvao je sve raseljene koji imaju važeća dokumenta da ostvare svoje pravo i izađu 12. oktobra i glasaju za Srpsku listu.

"Sve pozivam da poslušaju apel države Srbije, odazovu se pozivu i glasaju za Srpsku listu koja je jedini legitimni predstavnik srpskog naroda na Kosovo i Metohiji. Pobeda Srpske liste znači pobeda srpskih nacionalnih interesa jer je važno da ponovo imamo svih deset srpskih opština, da držimo stvari u svojim rukama. Dve i po, skoro tri godine, lažni albanski gradonačelnici su nam zauzeli naše zgrade i oteli četiri opštine na severu Kosova i Metohije. Jasno je da taj teror Aljbina Kurtija nad Srbima ne može da traje večno. I evo, bar kada je reč o opštinama, ti lažni gradonačelnici imaju svoj politički kraj. Zato je važno da iz centralne Srbije svi interno raseljeni, i kada je reč o severu Kosova i Metohije, ali i posebno kada je reč o Pomoravlju, centralnom Kosovu, Štrpcu, se odazovu pozivu države Srbije i izađu i glasaju 12. oktobra tako što će zaokružiti broj 170 i glasati za Srpsku listu“,kazao je Petković.

Istakao je da pobeda Srpske liste znači garant nastavka svih infrastrukturnih, finansijskih i svih drugih projekata vlade Republike Srbije.

"Da zajedno sa Srpskom listom nastavimo da gradimo bolju budućnost za srpski narod na Kosovo i Metohiji na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Dakle, Srpska lista je jedini garant i opstanka srpskog naroda na Kosovo i Metohiji. Jer Srpska lista ne gleda u pravcu Prištine, kao što, nažalost, imamo nekih, nazovi, srpskih partija ili pak pojedinaca koji samo nose srpsko ime i prezime, a zapravo najotvorenije i direktno rade za Kurtija protiv interesa srpskog naroda. E, da bi upravo sve to izbegli, da bi izbegli sve zamke Aljbina Kurtija, važno je da u što većem broju naši ljudi iz centralne Srbije, iz Niša, izađu na te izbore i da pokažemo jedinstvo, slogu i na kraju krajeva da ostvarimo ubedljivu pobedu za Srpsku listu", rekao je Direktor Kancelarije za KiM.