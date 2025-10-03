Slušaj vest

Nakon što je KFOR dobio novog komandanta Taktičkog rezervnog bataljona u Prištini se organizuje primopredaja dužnosti u NATO kampu. Ekipa Kurir televizije i novinarka Silvija Slaming nalaze se u Prištini gde će danas prisustvovati primopredaji i za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" izveštavaju o atmosferi.

- Ceremonijom će rukovoditi komandant Komande združenih snaga NATO-a iz Napulja, admiral Stjuart Manč. Turski general Ozkan Ulutaš preuzima komandu nad KFOR-om od italijanskog generala Enrika Barduanija - objašnjava Slaming.

Ko je komandant Ozkan Ulutaš?

Slaming je istakla nekoliko pojedinosti o komandantu Ulutašu.

- On je već bio na čelu KFOR-a i to u prethodnoj komandi od oktobra 2023. godine do oktobra 2024. Tada je stupio na dužnost kao prvi turski komandant ove NATO misije i od danas preuzima novu komandu na već poznatom području jer je imao mogućnost da stekne iskustvo na terenu u vezi sa svim bezbednosno-političkim opterećenjima na Kosovu i Metohiji.

Foto: Kurir Televizija

Trenutnu situaciju opisala je rečima generala Enrika Barduanija.

- On je naveo da je situacija stabilna, ali da je ipak podložna rizicima iznenadne eskalacije zbog niza nerešenih pitanja, odnosno da je situacija krhka. Ono što posebno treba naglasiti je da put do održive bezbednosti nije niti treba biti vojni, već politički i kroz dijalog. U nekim od intervjua general Barduani je posebno skrenuo pažnju na sklonost upotrebi zapaljive retorike i na dezinformacije, navodeći da to odakle god dolazi nikome ne pomaže i zaključuje da su najpotrebniji konstruktivan pristup dijalogu i kontinuirana posvećenost KFOR-a.

O toj posvećenosti i o neophodnom dijalogu i saradnji govorio je ranije tokom svog prethodnog mandata i general Ulutaš

- On je prošle godine iz Prištine, nakon završetka mandata, u jednom intervjuu rekao da sa sobom nosi neprocenjivo iskustvo, profesionalno i lično i da je kao turski general poseban zbog dugogodišnje posvećenosti Turske u očuvanju mira i podrške koju je pružila misiji NATO.

