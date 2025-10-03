Slušaj vest

piše Silvija Slamnig

Turski general Ozkan Ulutaš preuzeo je komandu nad KFOR-om od italijanskog generala Enrika Barduanija. Ceremonijom u Prištini rukovodio je komandant Komande združenih snaga NATO-a iz Napulja, admiral Stjuart Manč, a novinarka Kurira Silvija Slamnig imala je priliku da prati događaj.

Ozkan Ulutaš Foto: Kurir

General Barduani je rekao da je razvio značajnu vezu sa ovim regionom i da je KFOR jedinstvena vojna misija, koja se odvija u složenom okruženju i da to direktno utiče na lokalnu i regionalnu bezbednost. Čak je istakao da su njegova prethodna raspoređivanja u svetu bila lakša nego ovde.

„Mogu da posvedočim da su mnoga moja prethodna raspoređivanja u svetu, uključujući Liban, Irak i Avganistan, bila lakša. Ovde, svaki događaj, čak i manjeg značaja, svaka akcija i svaka reč mogu imati strateške posledice u kontekstu koji ostaje stabilan, ali istovremeno i dalje ranjiv. Posle 26 godina, mandat KFOR-a je nepromenjen. Ostajemo fokusirani na sprovođenje naše misije u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN iz 1999. godine – a to je doprinos očuvanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude i zajednice koje žive na Kosovu, bez obzira na njihovu pripadnost".

Enriko Barduani Foto: Kurir

On je naveo da se bezbednosna situacija značajno poboljšala od pokretanja KFOR-a, a da je opipljiv dokaz to da je danas deset puta manji broj vojnika KFOR-a nego 1999. godine.

"To nije mali uspeh. Ipak, i dalje postoje brige u vezi trajne bezbednosti zbog niza nerešenih pitanja, i zato je uloga KFOR-a ovde i dalje od ključne važnosti. Neophodno je posmatrati KFOR kao deo šireg međunarodnog angažmana. NATO nastavlja da u potpunosti podržava dijalog između Beograda i Prištine uz posredovanje EU, a KFOR daje svoj doprinos u tom procesu", rekao je general Barduani.

Foto: Kurir

"Moji uspesi, ako ih ima, isključivo su plod vašeg profesionalizma, posvećenosti i lične žrtve"

Posebno je naglašeno da je put za rešenje isključivo politički i kroz dijalog, a ne vojni.

"Koliko god KFOR bio nezamenjiv u obezbeđivanju sigurnosti, put ka trajnom miru i bezbednosti nije vojni – već politički. Na kraju, vrednost KFOR-a počiva na njegovoj nepristrasnosti i neumoljivoj sposobnosti da sprovodi svoj mandat UN, iznad političkih sukoba i bez da bude instrumentalizovan za lične agende. To je DNK KFOR-a i to treba da bude priznato i poštovano od svih. Zahvalni smo za profesionalizam, posvećenost i žrtvu više od 4.600 pripadnika iz 33 zemlje, uključujući saveznike i partnere NATO-a. To je dokaz najčvršće posvećenosti Alijanse - rekao je odlazeći italijanski general.

Nabrajanjem zahvalnosti svima sa kojima je sarađivao, odlazeći general Barduani pomenuo je i načelnika Generalštaba Vojske Srbije, generala Milana Mojsilovića, sa kojim je, kako je rekao, uspostavio pouzdanu i konstruktivnu saradnju.

"Pre nego što završim, želim da izrazim zahvalnost komandantu Združenih snaga iz Napulja, admiralu Stjuartu Manču, za njegovu stalnu podršku, dragocene savete i poverenje koje mi je ukazao. Takođe želim da zahvalim čitavoj komandi NATO-a za njihovo vođstvo i priliku da iznosim svoja mišljenja i preporuke. Zahvalan sam i predstavnicima institucija na Kosovu za našu redovnu i transparentnu saradnju. Posebno želim da pomenem i načelnika Generalštaba Vojske Srbije, generala Mojsilovića, sa kojim sam uspostavio pouzdan i konstruktivan radni odnos u podršci regionalnoj stabilnosti. Zahvaljujem i italijanskom ministru odbrane, kao i načelniku Generalštaba Italije, koji su me predložili za ovu funkciju i pružili mi priliku da služim kao komandant KFOR-a. Posebnu zahvalnost upućujem UNMIK-u, EULEX-u, OEBS-u i diplomatskim predstavnicima u Prištini za njihovu saradnju i podršku. Ne smem zaboraviti ni sve pripadnike KFOR-a, vojne i civilne. Kao u timskim sportovima – možete biti najbolji trener, ali ako nemate prave igrače, nema ni rezultata. Tokom ove godine vi ste bili najbolji tim. Moji uspesi, ako ih ima, isključivo su plod vašeg profesionalizma, posvećenosti i lične žrtve - rekao je Barduani.

Podsećanje na Rezoluciju 1244 i obezbeđivanje mira i stabilnosti za sve zajednice na KiM

Novi komandant KFOR-a Ozkan Ulutaš, koji je ovde već bio od oktobra 2023. do oktobra 2024. godine, poručio je da će ostati posvećen stabilnosti regiona.

„KFOR već više od 26 godina deluje na Kosovu pod okriljem NATO-a, sa mandatom zasnovanim na Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN iz 1999. godine, i radimo na tome da obezbedimo sigurno i bezbedno okruženje za sve ljude na Kosovu. To ćemo činiti kroz aktivnosti na terenu, kao i kroz snažnu podršku dijalogu uz posredovanje EU za normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine, što je put ka trajnoj stabilnosti.“

U tom smislu, navodi da treba priznati važan rad mnogih predstavnika međunarodne zajednice i to u skladu sa procedurama i politikom NATO-a i u okviru ovlašćenja koja proizlaze iz Rezolucije 1244 i Vojnotehničkog sporazuma.